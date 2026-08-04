FIFA inhabilitó a Giuliano Galoppo por una deuda millonaria

Giuliano Galoppo atraviesa un complicado escenario fuera de las canchas. La FIFA notificó oficialmente a la AFA la inhabilitación del mediocampista para disputar partidos oficiales, como consecuencia de una deuda de 500 mil dólares con su exrepresentante, Leandro Escudero.

El conflicto se originó tras el pase del volante desde Banfield a São Paulo, concretado a mediados de 2022. Según trascendió, la desvinculación entre el futbolista y su antiguo agente derivó en un litigio que llegó a los tribunales de la FIFA. Luego de un extenso proceso, el fallo fue ratificado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

La resolución establecía un plazo de 30 días para que Galoppo abonara la suma adeudada o alcanzara un acuerdo con la otra parte. Al no concretarse el pago dentro del tiempo estipulado, la FIFA hizo efectiva la sanción y comunicó la inhabilitación tanto a nivel nacional como internacional.

Mientras tanto, el futbolista y su equipo legal trabajan para resolver la situación mediante un plan de pago o un acuerdo económico con su exrepresentante. Hasta que la deuda no sea cancelada o se levante formalmente la sanción, Galoppo no podrá ser habilitado para disputar competencias oficiales.