Viotti redobla la presión para subir los impuestos y ahora la decisión quedó en manos de los concejales

Resumen

Leonardo Viotti reunió a los concejales para intentar conseguir apoyo político a un nuevo aumento de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM), que elevaría su valor de $72,71 a $102,47 desde septiembre. El proyecto, anticipado por R24N, representa un incremento cercano al 41% y constituye un nuevo intento del Ejecutivo tras el rechazo que sufrió en el Concejo durante junio. El Intendente defendió la iniciativa argumentando que mantener congelada la UCM implica una pérdida de aproximadamente 2.600 millones de pesos para las arcas municipales y puso a la secretaria de Hacienda, Silvina Bravino, a disposición de los ediles para responder consultas. El oficialismo buscará revertir la votación anterior, cuando una mayoría conformada por el PJ y La Libertad Avanza, junto con un concejal oficialista, decidió mantener sin cambios la UCM durante todo 2026. La discusión dejó de ser únicamente económica y pasó a ser eminentemente política, con un Ejecutivo decidido a obtener la aprobación del incremento y desplegando gestiones para convencer a los distintos bloques. Ahora la decisión quedó exclusivamente en manos de los concejales, quienes deberán definir si sostienen el compromiso asumido de no seguir aumentando los impuestos o habilitan un nuevo incremento impulsado por el Ejecutivo. Además, Viotti confirmó que el Presupuesto 2027 será enviado al Concejo hacia fines de octubre, aunque la principal batalla política de las próximas semanas será la votación sobre el aumento de la UCM

El intendente Leonardo Viotti reunió este lunes en su despacho a los concejales de la ciudad con un objetivo político claro: intentar allanar el camino para que el Concejo apruebe una nueva actualización de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM), lo que significará un nuevo incremento de las tasas e impuestos que pagan los rafaelinos.

Del encuentro también participó el secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero, en una reunión que dejó en evidencia que el Ejecutivo no piensa resignar su intención de volver a aumentar la carga tributaria, pese al contundente rechazo que sufrió semanas atrás en el Concejo.

Tal como anticipó R24N, luego de la derrota legislativa de junio, Viotti decidió volver a la carga. El proyecto ya ingresó al Concejo y propone elevar la UCM de $72,71 a $102,47 desde septiembre, un incremento cercano al 41%.

Durante la reunión, el Intendente expuso los argumentos del Ejecutivo para justificar la iniciativa e intentó convencer a los distintos bloques de que acompañen el proyecto. Para reforzar esa estrategia política, puso a disposición de los concejales a la secretaria de Hacienda y Finanzas, Silvina Bravino, quien responderá consultas técnicas y defenderá los números elaborados por el Municipio.

El oficialismo sostiene que mantener congelada la UCM implica resignar alrededor de 2.600 millones de pesos durante el año y advierte que esos recursos son necesarios para sostener el funcionamiento municipal. Con ese argumento, el Ejecutivo buscará revertir la votación de fines de junio, cuando una mayoría integrada por el PJ y La Libertad Avanza, con el acompañamiento de un edil oficialista, resolvió mantener sin cambios el valor de la unidad durante todo 2026.

Pero, más allá de los fundamentos económicos que expone el Municipio, el debate ya dejó de ser exclusivamente técnico para transformarse en una discusión profundamente política. El gobierno de Viotti parece decidido a conseguir la aprobación del aumento y despliega una intensa tarea de negociación para modificar el escenario que le fue adverso hace apenas unas semanas.

Ahora la responsabilidad política quedó del otro lado del mostrador.

Serán los concejales quienes deberán definir si mantienen la postura que sostuvieron ante la ciudadanía cuando rechazaron el incremento anterior o si finalmente habilitan un nuevo aumento de impuestos. En otras palabras, deberán decidir entre sostener el compromiso asumido de no seguir incrementando la presión tributaria sobre los vecinos o acompañar la pretensión del Ejecutivo de actualizar nuevamente la UCM.

A la reunión asistieron la presidenta del Concejo, Mabel Fossatti, Juan Scavino, Valeria Soltermam, Milagros Zafra y Fabricio Dellasanta.

Además del tema impositivo, Viotti informó que el Presupuesto 2027 será enviado al Concejo recién hacia fines de octubre. El cambio responde a las modificaciones introducidas por la nueva Ley Orgánica de Municipios, que ya no obliga a presentar el proyecto antes del 30 de septiembre.

Sin embargo, toda la atención política estará concentrada en la discusión por la UCM. Allí se librará una votación que excede lo meramente contable: pondrá a prueba la coherencia de cada concejal con las promesas realizadas a los vecinos y definirá si Rafaela vuelve a transitar el camino de un nuevo aumento de impuestos o si el Concejo mantiene el freno que impuso hace apenas un mes.