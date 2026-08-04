El oficialismo redefine la ley de tierras para reunir apoyos y buscar la media sanción en el Senado

El oficialismo modificó el proyecto de ley de tierras para intentar reunir los votos necesarios en el Senado.

La propuesta mantiene restricciones a la compra de tierras por extranjeros, pero eleva el límite del 15% al 25%.

Patricia Bullrich presentará la nueva versión del proyecto antes de su tratamiento en el recinto.

Las negociaciones incluyeron 17 borradores en busca de consensos con bloques aliados.

Persisten cuestionamientos de senadores que afirman desconocer el texto definitivo.

El Gobierno busca alcanzar los 36 votos necesarios para obtener la media sanción.

El oficialismo encara una nueva ofensiva para lograr la aprobación del proyecto de reforma de la ley de tierras, luego de una serie de intentos frustrados en el Senado. Con la expectativa de alcanzar los consensos necesarios, La Libertad Avanza introdujo nuevas modificaciones al texto y apuesta a que los cambios permitan reunir los 36 votos requeridos para obtener la media sanción.

La estrategia contempla una presentación pública del nuevo esquema legislativo encabezada por la senadora Patricia Bullrich, quien brindará una conferencia de prensa para detallar el contenido del proyecto que será llevado al recinto. La actividad contará también con la participación de las senadoras Nadia Márquez y Agustín Coto, en un intento por unificar el mensaje político y despejar las dudas que generaron las sucesivas modificaciones de la iniciativa.

El proyecto atravesó un extenso proceso de negociación que incluyó 17 borradores distintos. Desde el oficialismo sostienen que ese recorrido permitió destrabar diferencias que durante meses impidieron avanzar en la discusión parlamentaria. Sin embargo, en distintos bloques todavía persisten cuestionamientos sobre el texto definitivo y varios legisladores aseguran que las constantes modificaciones dificultaron conocer con precisión el alcance de la propuesta.

Uno de los cambios más significativos se concentra en el capítulo referido a la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. La versión original impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, proponía eliminar por completo las restricciones establecidas por la legislación vigente, suprimiendo el límite que fija un máximo del 15% del territorio nacional en manos de personas o empresas extranjeras.

Esa postura fue finalmente descartada durante las negociaciones. El nuevo texto mantiene la existencia de un límite, aunque lo amplía hasta el 25% del territorio de cada provincia. De esta manera, el oficialismo busca ofrecer una alternativa intermedia que facilite el acompañamiento de sectores aliados sin abandonar el objetivo de flexibilizar el régimen actual.

La modificación representa uno de los principales gestos de negociación realizados por La Libertad Avanza para intentar revertir la falta de apoyos que enfrentó en los últimos meses. En el Gobierno consideran que la propuesta revisada puede resultar más aceptable para legisladores que rechazaban la eliminación total de las restricciones.

Pese a ello, la incertidumbre continúa presente entre varios senadores. Algunos referentes opositores sostienen que todavía no existe claridad sobre cuál será la versión definitiva que llegará al recinto y afirman que las conversaciones mantenidas durante los últimos días no lograron disipar todas las dudas.

Dentro del propio oficialismo también existen voces que reconocen las dificultades generadas por el tratamiento del proyecto. Algunos legisladores consideran que las iniciativas impulsadas por Sturzenegger demandan extensas negociaciones y obligan a realizar concesiones políticas que podrían afectar otros proyectos considerados prioritarios para el Poder Ejecutivo, entre ellos la reforma política.

Hasta el fin de semana, las estimaciones del oficialismo indicaban que el proyecto reunía como máximo 34 respaldos. La expectativa es que la nueva redacción permita sumar los dos votos adicionales necesarios para alcanzar la mayoría requerida y avanzar con la media sanción.

Otro elemento que influye en la estrategia parlamentaria es el cronograma presidencial. Javier Milei tiene previsto viajar a Ecuador el miércoles por la noche, lo que dejará a la vicepresidenta Victoria Villarruel como presidenta en ejercicio. En ese escenario, Villarruel no podrá presidir la sesión del Senado, responsabilidad que recaerá sobre Bartolomé Abdala. El oficialismo considera que esta circunstancia reduce el riesgo de un eventual empate que deba ser definido por la titular del Senado, quien ya manifestó públicamente sus diferencias con el proyecto impulsado por Sturzenegger.