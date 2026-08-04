Messi recibió una gran noticia: quedó sin efecto la demanda por 7 millones de dólares

Lionel Messi quedó desligado de la demanda millonaria que enfrentaba en Estados Unidos. La Justicia de Florida desestimó la causa iniciada por la promotora Vid Music Global (VMG), que reclamaba 7 millones de dólares por un supuesto incumplimiento de contrato vinculado a una serie de amistosos de la Selección argentina disputados en octubre de 2025.

El conflicto comenzó cuando VMG denunció a Messi, a la AFA y al agente Julián Marcos Kapelan, al sostener que el capitán argentino debía jugar al menos 30 minutos en los amistosos frente a Venezuela y Puerto Rico. Sin embargo, el delantero no participó del encuentro ante Venezuela por molestias físicas y, aunque luego volvió a jugar con Inter Miami en la MLS, la Justicia consideró que no existían elementos para avanzar con la demanda.

Según la empresa, la ausencia del rosarino le habría provocado una pérdida de 1,3 millones de dólares, dentro de un contrato valuado en 7 millones. No obstante, la jueza Lisa Walsh, del tribunal del condado de Miami-Dade, rechazó el planteo al entender que las actividades previas de Messi con la Selección no implicaban un compromiso de disputar el partido.

“Entrenar con la selección nacional y asistir a reuniones no constituyen afirmaciones de hecho, y son precisamente lo que un deportista hace antes de un partido en el que puede o no terminar jugando”, sostuvo la magistrada en su resolución.

La presentación judicial incluía 11 cargos contra Messi, la AFA y Kapelan, entre ellos incumplimiento de contrato, enriquecimiento injusto, conspiración civil, inducción fraudulenta y tergiversación negligente. Sin embargo, la Justicia desestimó todos los planteos.

“Tras revisar los escritos de las partes y el expediente, el tribunal concede la moción de desestimación presentada por Messi”, concluyó Walsh, al considerar que el futbolista no participó de ninguna conducta irregular y actuó dentro de los términos previstos en el acuerdo.

El intenso calendario que espera a Messi

Con este frente judicial cerrado, Messi ya está enfocado en el segundo semestre con Inter Miami. Durante agosto afrontará una agenda cargada de compromisos, con la Leagues Cup como primer gran objetivo.

El equipo de Florida disputará la fase de grupos ante Atlético de San Luis, Monterrey y León, en busca de avanzar a las instancias decisivas del certamen que conquistó en 2023.

Además, las "Garzas" retomarán la competencia en la MLS, donde enfrentarán a Nashville SC, Philadelphia Union, Toronto FC y CF Montréal, con la misión de mantenerse en los primeros puestos de la conferencia y seguir peleando por el título.