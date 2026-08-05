Franco Mastantuono jugará en Fiorentina: Real Madrid lo cede a préstamo

Franco Mastantuono continuará su carrera en la Fiorentina. El juvenil argentino de 18 años dejará temporalmente el Real Madrid y jugará la próxima temporada en el conjunto italiano, con el objetivo de sumar continuidad y experiencia en la Serie A.

La decisión fue tomada por la dirigencia del club español, que considera clave que el ex River tenga más minutos en una de las principales ligas de Europa antes de regresar para pelear por un lugar en el plantel merengue.

En las últimas semanas, varios equipos consultaron por la situación del mediocampista. Incluso, desde River existía la ilusión de repatriarlo a préstamo para afrontar el tramo decisivo de la temporada, aunque el Real Madrid descartó esa posibilidad desde un primer momento al priorizar que continúe su desarrollo en el fútbol europeo.

Además, la institución española también rechazó una importante oferta proveniente de Arabia Saudita. En el club entienden que Mastantuono es una apuesta de futuro y buscan potenciar su crecimiento en un contexto de máxima competencia.

Finalmente, la Fiorentina fue el equipo que logró avanzar con éxito en las negociaciones. El acuerdo contempla un préstamo por una temporada, sin opción de compra, por lo que el futbolista deberá regresar al Real Madrid una vez finalizado el vínculo.

En los próximos días, Mastantuono viajará a Italia para realizarse la revisión médica y firmar su contrato. El paso por la Fiorentina será su primera experiencia en la Serie A y una oportunidad para ganar protagonismo antes de intentar consolidarse definitivamente en el Real Madrid.