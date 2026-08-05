Walter Zunino dejó de ser el director técnico de Platense

Walter Zunino dejó de ser el entrenador de Platense. La salida, que se presumía tras la dura derrota ante Talleres, quedó oficializada este martes luego de que el técnico llegara a un acuerdo con la dirigencia para finalizar su ciclo al frente del primer equipo.

La noticia fue confirmada por el club a través de un comunicado en sus redes sociales. "El Club Atlético Platense informa que, de común acuerdo con nuestra institución, Walter Zunino ha dejado de ser el entrenador del primer equipo. Le agradecemos enormemente por hacerse cargo del equipo, por su compromiso, respeto y cariño de siempre para con nuestros colores. Las puertas de Platense estarán siempre abiertas", expresó la institución.

La decisión se produjo luego de la goleada por 4-0 sufrida ante Talleres de Córdoba, por la tercera fecha del Torneo Clausura. El conjunto cordobés se impuso con un doblete de Rick y los goles de Valentín Depietri y Franco Cristaldo, en una noche que terminó con un clima muy tenso en Vicente López.

Tras el partido, un grupo de hinchas increpó al plantel desde la tribuna y el capitán Ignacio Vázquez protagonizó un fuerte cruce con un plateísta, situación que obligó a intervenir a varias personas para evitar que el conflicto pasara a mayores. Zunino, por su parte, decidió suspender la conferencia de prensa, un gesto que anticipó el desenlace de su ciclo.

La derrota además profundizó el mal momento futbolístico de Platense, que acumula 14 partidos sin ganar en el torneo local y se encuentra comprometido en la Tabla Anual.

Zunino había asumido como entrenador en noviembre de 2025, tras la salida de Cristian "Kily" González. Durante su gestión dirigió 28 partidos, con un balance de 8 victorias, 9 empates y 11 derrotas, entre el Torneo Apertura, Clausura, Copa Argentina, Trofeo de Campeones y Copa Libertadores.

Ahora, la dirigencia deberá resolver rápidamente quién será su reemplazante, ya que el próximo 12 de agosto Platense recibirá a Coquimbo Unido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, una serie histórica para el club que se definirá una semana más tarde en Chile.