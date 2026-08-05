Pullaro cargó con dureza contra la Corte Suprema de Santa Fe tras el fallo sobre las jubilaciones de privilegio

El gobernador Maximiliano Pullaro profundizó su enfrentamiento con la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe luego de que el máximo tribunal declarara inconstitucional el tope a las jubilaciones de privilegio establecido por la reforma previsional sancionada en 2024. Desde la Casa Gris calificaron la resolución como una decisión adoptada por una "casta judicial" que busca preservar beneficios económicos propios antes del retiro de varios de sus integrantes.

El fallo reavivó uno de los conflictos institucionales más importantes de la gestión de Pullaro y volvió a enfrentar al Poder Ejecutivo con la denominada "vieja guardia" de la Corte santafesina.

"Están cuidando sus propios intereses"

Desde el Gobierno provincial apuntaron directamente contra los ministros Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler, Rubén Weder y Roberto Falistocco, quienes integraron la mayoría que declaró inconstitucional el límite a las jubilaciones máximas.

En el Ejecutivo sostienen que los cuatro magistrados se encuentran próximos a abandonar sus cargos y que el fallo termina favoreciendo sus propias situaciones previsionales.

Según fuentes oficiales, la eliminación del tope permitiría que algunos de esos jueces perciban jubilaciones superiores a los 14, 18 e incluso 20 millones de pesos mensuales, montos que serían afrontados con recursos del Estado provincial.

La respuesta del Gobierno fue contundente: consideran que la decisión judicial constituye un nuevo ejemplo de una corporación que protege privilegios mientras exige al resto de la sociedad esfuerzos para sostener el sistema previsional.

Una reforma que Pullaro considera clave

La limitación a las jubilaciones de privilegio fue uno de los pilares de la Ley de Emergencia Previsional impulsada por la administración de Pullaro en 2024.

Desde la Casa Gris sostienen que esa reforma permitió comenzar a ordenar las cuentas de la Caja de Jubilaciones y contener un déficit que amenazaba con comprometer seriamente las finanzas provinciales.

Para el oficialismo, eliminar los límites establecidos por la ley implica retroceder sobre uno de los cambios estructurales más importantes de la actual gestión.

Una pelea que viene desde el inicio de la gestión

El choque entre Pullaro y la conducción histórica de la Corte no comenzó con este fallo.

Desde su llegada al Gobierno, el mandatario impulsó una profunda renovación del máximo tribunal provincial, cuestionando la permanencia de jueces que habían superado la edad prevista para continuar en funciones.

En ese proceso dejaron sus cargos Mario Netri y María Angélica Gastaldi, quienes fueron reemplazados por Margarita Zabalza y Jorge Baclini. Posteriormente, Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez anunciaron que también dejarán el tribunal, aunque hasta el momento únicamente Spuler formalizó su retiro para el 1 de septiembre de 2026.

El Gobierno busca instalar el debate sobre los privilegios

Lejos de considerar el fallo como un revés político, el Gobierno provincial entiende que la resolución fortalece su discurso sobre la necesidad de terminar con los privilegios dentro del Estado.

En el entorno de Pullaro sostienen que la decisión de la Corte obliga a todos los santafesinos a financiar jubilaciones de excepción que, en algunos casos, podrían ubicarse por encima del salario que percibe el propio gobernador.

Para la administración provincial, el debate excede el plano estrictamente jurídico y pone sobre la mesa una discusión de fondo sobre la equidad, la sustentabilidad del sistema previsional y el uso de los recursos públicos.

Con este nuevo capítulo, la tensión entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Santa Fe vuelve a escalar y confirma que la disputa entre Pullaro y la vieja conducción del máximo tribunal está lejos de haber terminado.