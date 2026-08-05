Candela Arizaga: el abogado reveló los resultados toxicológicos tras el episodio con Facundo Moyano

Este martes por la noche, Diego Storto, abogado de Candela Arizaga, dio a conocer el resultado del examen toxicológico realizado a la influencer, quien días atrás protagonizó un confuso episodio junto a Facundo Moyano, investigado por presuntas lesiones y privación ilegítima de la libertad.

"Consumieron cocaína. El examen toxicológico de Candela arroja cocaína", afirmó el letrado en una entrevista con LAM (América).

Además, el expediente incorpora el informe de la médica legista, que constató una lesión en la rodilla de Arizaga, compatible con una caída en la vía pública. No se detectaron otras lesiones durante la evaluación.

Por su parte, Facundo Moyano recuperó la libertad luego de declarar durante casi una hora ante la Unidad de Flagrancia Norte (UFLA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. La Justicia dispuso su excarcelación con restricciones, aunque continúa imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

Al retirarse de la sede judicial, el exdiputado se limitó a declarar ante la prensa: "Está todo aclarado".

Quién es Candela Arizaga

Candela Arizaga, de 23 años, es modelo e influencer y acumula más de 300 mil seguidores en Instagram, donde comparte contenidos vinculados a sus viajes, producciones fotográficas y distintos aspectos de su vida cotidiana.

La joven alcanzó mayor exposición pública a comienzos de 2024, cuando confirmó su relación con L-Gante. Aunque el romance fue breve, ambos compartieron imágenes y videos en redes sociales que despertaron gran repercusión.

En sus publicaciones también refleja su fanatismo por Rosario Central. En varias oportunidades se mostró alentando al "Canalla" en el Gigante de Arroyito y luciendo la camiseta del club.