Mariana Nannis reapareció y fulminó a Claudio Paul Caniggia

Mariana Nannis volvió a aparecer públicamente tras un largo período alejada de los medios y reavivó su enfrentamiento con Claudio Paul Caniggia. En una entrevista, aseguró que todavía no recibió el dinero que reclama por la división de bienes tras el divorcio y cuestionó el avance de la causa judicial.

En diálogo con Gastón Trezeguet para el streaming Se Picó, la mediática habló sobre la participación de su hija Charlotte Caniggia en Gran Hermano: Generación Dorada, aunque gran parte de la charla estuvo marcada por su conflicto con el exfutbolista.

"Todavía no junté la plata que me tiene que dar del divorcio. No me dio mi plata el pajarraco de mie…", lanzó al referirse a la disputa judicial que mantiene desde hace años con el padre de sus hijos.

Nannis afirmó que continuará con el reclamo hasta obtener lo que considera que le corresponde. "En algún momento me tendrá que dar la plata con los intereses. Me corresponde la mitad de lo que ganó estando casado conmigo durante 30 años. No me dio nada todavía", sostuvo.

Además, criticó la demora del proceso judicial y comparó la situación con el reality de Telefe. "La Justicia está como Gran Hermano, igual", expresó.

Qué dijo sobre Charlotte Caniggia

Durante la entrevista, Mariana Nannis también se refirió al presente de Charlotte Caniggia dentro de Gran Hermano: Generación Dorada. Aunque contó que sigue algunos momentos del programa a través de videos que le envían, reconoció que hace tiempo no ve personalmente a su hija.

"Hace un montón que no la veo, pero me mandan los clips. La miro y me divierte", comentó.

Consultada sobre el deseo que expresó Charlotte de recomponer los vínculos familiares, respondió con sinceridad: "No me enterneció nada. No me pongo a llorar por nada. En la vida las relaciones son así. Es complicado".

Por último, explicó que actualmente no mantienen contacto porque Charlotte permanece aislada dentro del reality, aunque aseguró que suelen hablar cuando ella viaja. "Siempre hablamos y me manda fotos de sus vacaciones. No necesito ir al coso de Gran Hermano", concluyó.