Sebastián Báez y Thiago Tirante arrancaron con victoria en el Masters 1000 de Canadá

La delegación argentina tuvo un buen comienzo en el Masters 1000 de Canadá, uno de los torneos más importantes de la gira previa al US Open 2026. En Montreal, Sebastián Báez y Thiago Tirante superaron sus respectivos debuts y avanzaron a la segunda ronda del certamen.

Báez logró su primer triunfo en Montreal

Sebastián Báez (48° del ranking ATP) consiguió la primera victoria de su carrera en el torneo canadiense al imponerse por 7-5 y 6-3 al italiano Mattia Bellucci.

El bonaerense sacó diferencias después de un primer set muy parejo y cerró el encuentro con autoridad para sumar su quinta victoria de la temporada en torneos Masters 1000. Luego de alcanzar los cuartos de final en Båstad y Kitzbühel, el argentino confirmó su buen momento y ahora se medirá con el belga Zizou Bergs.

Tirante remontó un partido complicado

Por su parte, Thiago Agustín Tirante (65°) tuvo que esforzarse para vencer al canadiense Duncan Chan (606°) por 6-3, 1-6 y 7-6 (3).

El argentino dominó el primer parcial, pero perdió precisión en el segundo y permitió la reacción del local. En el set decisivo llegó a estar en desventaja, aunque logró recuperarse a tiempo y selló la clasificación en el tie break. En la próxima instancia tendrá un exigente desafío frente al estadounidense Taylor Fritz (8°).

Cómo sigue la participación argentina

La actividad albiceleste había comenzado el lunes con el gran triunfo de Mariano Navone (44°) sobre el italiano Matteo Berrettini por 6-3, 6-7 (5) y 6-3. En la segunda ronda enfrentará al monegasco Valentin Vacherot.

En contrapartida, Camilo Ugo Carabelli quedó eliminado tras caer ante el británico Cameron Norrie, mientras que Solana Sierra no logró superar la clasificación del cuadro femenino, que se disputa en Toronto, al perder frente a la estadounidense Sloane Stephens.

La participación argentina continuará con los debuts de Román Burruchaga, que jugará ante el australiano Alexei Popyrin, y Juan Manuel Cerúndolo, que enfrentará al serbio Hamad Medjedovic.

El miércoles será el turno de los principales preclasificados argentinos: Francisco Cerúndolo (23°) debutará frente al estadounidense Alex Michelsen, mientras que Tomás Martín Etcheverry (30°) se medirá con el portugués Nuno Borges.

El torneo se disputa sin dos de sus máximas figuras: Jannik Sinner, que decidió descansar tras Wimbledon, y Carlos Alcaraz, quien continúa recuperándose de una lesión en la muñeca.