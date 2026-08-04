La Selección Argentina planifica su vuelta a las canchas

Tras el subcampeonato en el Mundial 2026, la Selección argentina ya comenzó a diagramar su calendario para el cierre del año. Sin competencias oficiales por delante, la AFA aprovechará la próxima ventana FIFA, prevista entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, para disputar una serie de amistosos de preparación.

Aunque todavía no fueron confirmados los rivales ni las fechas, la planificación contempla tres encuentros: dos en China y uno en Buenos Aires. El objetivo del partido en el país es que el equipo dirigido por Lionel Scaloni vuelva a presentarse ante el público argentino tras su participación en la Copa del Mundo.

Un plantel que se dispersó tras el Mundial

La decisión de organizar un amistoso en Argentina también responde a que gran parte del plantel no regresó al país una vez finalizado el certamen mundialista, ya que varios futbolistas aprovecharon el receso para viajar directamente a sus destinos de descanso o reincorporarse a sus clubes.

Entre ellos se encuentran Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes viajaron a Miami. También permanecieron en el exterior Enzo Fernández, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina, Gerónimo Rulli, Juan Musso, Nicolás Paz y Giuliano Simeone.

El recibimiento en Ezeiza

Los jugadores que sí regresaron a la Argentina fueron recibidos el 20 de julio en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde una multitud de hinchas se acercó para expresar su reconocimiento pese a la derrota en la final frente a España.

La llegada del seleccionado estuvo acompañada por la Banda de los Granaderos, que interpretó el tradicional tema "Muchachos", en una muestra de apoyo y agradecimiento al plantel por el recorrido realizado durante la Copa del Mundo.