El noble gesto de Lionel Messi

Lionel Messi volvió a ser noticia fuera de las canchas por un gesto solidario. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, agradeció públicamente al capitán de la Selección argentina por una donación de 80.000 euros destinada a colaborar con la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid, una de las zonas más afectadas por los recientes incendios forestales.

A través de un mensaje publicado en la red social X, la funcionaria destacó el aporte del futbolista y expresó su deseo de recibirlo próximamente en la capital española. "Los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece", escribió.

La donación será utilizada para asistir a los municipios que sufrieron importantes daños materiales e infraestructura a raíz del incendio.

En las últimas horas también trascendieron nuevos detalles sobre la millonaria oferta que recibió Messi antes de incorporarse al Inter Miami. Anmar Al Haili, presidente del Al-Ittihad de Arabia Saudita, reveló que el club le ofreció 1.500 millones de euros para sumarlo tras su salida del París Saint-Germain.

Según explicó el dirigente, se trató de una propuesta récord que buscaba convertir al argentino en el deportista mejor remunerado del mundo. Sin embargo, aseguró que Messi rechazó la oferta prácticamente de inmediato y sin abrir una negociación.

De acuerdo con Al Haili, el campeón del mundo priorizó cuestiones personales y familiares por encima del aspecto económico. Junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, eligió instalarse en Miami y continuar su carrera en la MLS con el Inter Miami, club presidido por David Beckham.