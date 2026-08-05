Villarruel autorizó el voto remoto de Fernández Sagasti para el debate sobre la venta de tierras a extranjeros

Villarruel autorizó de manera excepcional la participación remota de Anabel Fernández Sagasti.

La habilitación deberá ser convalidada por el Senado durante la sesión.

El voto virtual será computado para el quórum y las votaciones si el cuerpo lo aprueba.

La autorización no modifica el reglamento ni crea un régimen permanente de sesiones remotas.

El debate sobre la venta de tierras a extranjeros llega al recinto con fuertes dudas sobre los votos.

La sesión combinará la discusión reglamentaria con una compleja negociación política.

La vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, firmó un decreto que habilita, de manera excepcional y sujeta a la aprobación del cuerpo, la participación remota de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti en la sesión prevista para pasado mañana, donde la Cámara alta debatirá el proyecto de ley sobre propiedad privada y el establecimiento de un nuevo límite para la venta de tierras a extranjeros. La decisión agrega un nuevo foco de tensión política en una discusión que ya llegaba al recinto rodeada de incertidumbre respecto de los votos necesarios para su aprobación.

Fernández Sagasti atraviesa un embarazo avanzado y permanece en Mendoza bajo indicación médica, por lo que no solicitó licencia, aunque sí pidió poder intervenir de manera virtual en la sesión. El decreto firmado por Villarruel autoriza esa modalidad de participación mientras persista la restricción médica o hasta el inicio de la licencia por maternidad prevista por la legislación vigente, dejando expresamente establecido que la medida tendrá validez únicamente si el Senado la convalida.

El texto también contempla que la legisladora participe preferentemente desde la Legislatura de Mendoza, aunque aclara que podrá hacerlo desde cualquier otro lugar que reúna las condiciones técnicas necesarias para garantizar el desarrollo normal de la sesión. De esa manera, la resolución intenta asegurar la operatividad del mecanismo sin imponer una ubicación específica como requisito indispensable.

Uno de los aspectos centrales del decreto es que determina que, una vez verificada la identidad de la senadora, su presencia remota será computada tanto para la conformación del quórum como para las votaciones, en igualdad de condiciones con los legisladores presentes físicamente en el recinto. Sin embargo, la propia resolución aclara que se trata de una autorización individual, excepcional y transitoria, que no modifica el reglamento del Senado ni establece un sistema permanente de sesiones virtuales.

Esa aclaración busca limitar el alcance institucional de la medida, aunque no elimina las dudas reglamentarias que ya comenzaron a plantearse entre distintos bloques. Diversos legisladores consideran que la incorporación del tema podría generar una discusión previa sobre la validez del procedimiento y acerca de si corresponde introducir esa cuestión en una sesión cuyo temario ya fue acordado.

El debate adquiere una relevancia adicional porque la sesión tendrá como eje el proyecto referido a la venta de tierras a extranjeros, una iniciativa que en las últimas semanas fue perdiendo su carácter estrictamente técnico para transformarse en un tema de fuerte confrontación política. La iniciativa divide posiciones incluso entre sectores que habitualmente acompañan al oficialismo y mantiene abierto el interrogante sobre el resultado final de la votación.

En ese contexto, distintos sectores parlamentarios reconocen que existen dudas entre algunos legisladores dialoguistas, especialmente de bloques vinculados a la Unión Cívica Radical, el PRO y fuerzas provinciales, respecto de respaldar la propuesta tal como llega al recinto. Las diferencias surgieron luego de que crecieran las críticas sobre el alcance del proyecto y su eventual impacto en el régimen de propiedad de tierras.

Mientras tanto, Fernández Sagasti explicó que su imposibilidad para asistir de manera presencial responde exclusivamente a razones médicas derivadas del embarazo y a la imposibilidad de realizar un viaje de larga distancia desde Mendoza hacia la Ciudad de Buenos Aires. La senadora sostuvo que, de residir en el área metropolitana, podría concurrir al recinto sin inconvenientes, ya que la restricción se vincula específicamente con los traslados prolongados.

Con este escenario, la sesión aparece rodeada de interrogantes tanto desde el punto de vista reglamentario como político. La resolución firmada por Villarruel abrió una nueva discusión sobre la modalidad de participación de los legisladores, mientras el oficialismo y la oposición continúan realizando gestiones para consolidar apoyos en una votación cuyo desenlace permanece abierto hasta último momento.