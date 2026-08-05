Icardi estalló tras la versión de que Wanda Nara embargaría su casa de Nordelta

El conflicto judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara volvió a escalar luego de que trascendiera que la empresaria obtuvo un embargo preventivo por 2.745.000 dólares sobre la denominada "casa de los sueños". La medida, impulsada por la abogada Ana Rosenfeld, busca garantizar el pago de la cuota alimentaria de las dos hijas que la expareja tiene en común.

La respuesta del delantero no tardó en llegar. A través de sus redes sociales, Icardi cargó con dureza contra el juez Adrián Hagopian, a cargo del expediente, y cuestionó tanto la resolución como el accionar de la Justicia.

"Por acá leyendo de embargos me pregunto: ¿se lleva porcentaje el señor juez Hagopian por la herencia en vida de 3 millones de dólares que pretende para contentar a sus 'amigas'?", escribió.

El futbolista también calificó al magistrado de "incompetente" y "mamarracho", y aseguró que su defensa apelará la decisión. "Los fundamentos del supuesto embargo, ¿cuáles serían? Ninguno, no tiene. Me da pie solito para la apelación", sostuvo.

En otro de los mensajes, redobló las críticas: "¿Hasta cuándo vamos a seguir teniendo estos mamarrachos en la Justicia? Seguramente la Cámara esta vez no va a dudar tanto para sacar del medio a un incompetente que manifiesta tanta parcialidad", expresó.

Además, ironizó sobre los montos que, según él, fueron reclamados durante el proceso judicial: "Se quedaron con ganas de los 250.000 euros por mes para la señora, los 130.000 para las nenas y los 100.000 mensuales por el divorcio. Necesitan rascar de algún lado".

Lejos de mostrarse preocupado por la medida cautelar, Icardi minimizó su impacto económico. "¿Tanto quilombo para embargar una suma que no llega ni al 20% del valor de mi casa?", escribió. Luego agregó: "Siempre escuché la frase 'los niños no comen ladrillos', y con el supuesto embargo no arrancan ni con el portón".

En su descargo también cuestionó la cobertura mediática del caso: "Cómo les gusta vender pescado podrido a los cuatro gatos locos que repiten estupideces con un micrófono en la mano todos los días. No se coman el verso", publicó.

Para cerrar la serie de posteos, compartió una imagen del interior de su vivienda en la que aparece un cuadro junto a la China Suárez y lanzó con ironía: "¿El cuadro lo puedo colgar o me lo quiere embargar?".

Finalmente, recordó una resolución judicial de los primeros meses de su relación con la actriz: "Aún recuerdo cuando en las resoluciones escribía que la señorita María Eugenia Suárez no podía estar presente en mi propia casa. ¡Impresentable!", concluyó.