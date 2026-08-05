Eva Bargiela habló sobre la situación judicial de Facundo Moyano

La situación judicial que atraviesa Facundo Moyano llevó a la prensa a buscar la palabra de su exesposa, Eva Bargiela, quien fue consultada sobre la denuncia que involucra al exdiputado y sindicalista por presuntas lesiones y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

La modelo fue abordada por un cronista de Primicias Ya (América TV), pero eligió mantener distancia del conflicto y dejó en claro que no quería opinar sobre el episodio.

“No importa si me sorprende o no, no tengo nada para decir del tema. No me interesa hablar”, respondió cuando fue consultada sobre la situación de su expareja.

Ante una nueva pregunta sobre si durante el matrimonio había vivido situaciones similares a las que ahora se investigan, Bargiela fue contundente: “No me interesa hablar del tema”. Luego ingresó al edificio donde participa del streaming La Casa, aunque antes de retirarse aclaró: “Les juro que me da vergüenza cortarles el rostro, porque sé que son un amor siempre, pero no tengo nada que decir”.

El episodio que involucró a Facundo Moyano

El hecho que derivó en la intervención judicial ocurrió durante la madrugada del martes 4 de agosto en el barrio porteño de Belgrano. Según trascendió, personal policial acudió al edificio ubicado en Avenida Libertador y Sucre tras un llamado al 911.

El encargado del lugar declaró que observó salir del edificio a Moyano junto a su pareja, la modelo e influencer Candela Arizaga, de 23 años. Testigos señalaron que la joven fue encontrada en la zona de Barrancas de Belgrano en estado de alteración y solicitando ayuda.

Luego del procedimiento, Moyano fue trasladado para realizar el fichaje correspondiente y la Justicia ordenó analizar cámaras de seguridad y tomar testimonios para avanzar con la investigación.

La historia entre Eva Bargiela y Facundo Moyano

La relación entre Bargiela y Moyano comenzó en 2016, cuando ella era azafata del programa A todo o nada, conducido por Guido Kaczka. Tras una primera crisis en 2017, período en el que el dirigente tuvo un breve vínculo con Nicole Neumann, la pareja retomó la relación en 2019.

Finalmente, se casaron en octubre de 2021, aunque el matrimonio terminó dos años después en medio de una separación mediática.

La ruptura quedó expuesta públicamente en septiembre de 2023, cuando Moyano confirmó la separación en el programa Verdad/Consecuencia, mientras Bargiela participaba del Bailando. La modelo se enteró de la noticia mientras estaba cenando con amigas.

Después comenzó una disputa judicial por la división de bienes, un acuerdo prenupcial cuestionado por la defensa de Bargiela y un reclamo de compensación económica por parte de la modelo. El divorcio quedó formalizado el 20 de agosto de 2025, luego de casi dos años de conflicto legal.

El relato de Bargiela sobre una supuesta infidelidad

En medio de la nueva polémica, usuarios de redes sociales recuperaron un antiguo video en el que Bargiela contaba cómo descubrió una presunta infidelidad de su entonces pareja, aunque sin mencionar directamente a Moyano.

En el programa Que alguien le avise, la modelo relató que su expareja le había dicho que realizaría un viaje laboral y que no estaría disponible para comunicarse con frecuencia. Días después, una seguidora le escribió por Instagram para contarle que lo había visto cenando en Mendoza con otra mujer.

“Era un viaje de trabajo, que se desvirtuó, se ve. Quiero aclarar que ese fue el final”, había contado en aquella oportunidad.