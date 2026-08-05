Migue Granados reaccionó a las fotos virales de Wanda Nara en bikini y lanzó un comentario sin filtro

Las imágenes de Wanda Nara en bikini durante sus vacaciones en Italia continúan generando repercusiones en redes sociales. Luego de que la empresaria denunciara que las fotos habían sido editadas y apuntara contra “los trolls pagos”, ahora quien se sumó al debate fue Migue Granados, con un comentario que rápidamente llamó la atención de los usuarios.

La polémica comenzó cuando circularon fotos de la empresaria caminando por una playa. Algunos internautas compararon esas imágenes con otras publicaciones realizadas por Wanda y cuestionaron el supuesto uso de filtros o retoques digitales.

En medio de la discusión, Migue Granados reaccionó con su habitual tono humorístico y dejó una frase que generó revuelo en X: “Pero por favor. Le doy hasta que Nico invite a los Cella a su cumpleaños”, escribió.

El comentario no pasó desapercibido porque combinó el debate sobre la imagen de Wanda con una referencia a una de las rivalidades más comentadas del mundo del streaming.

La frase apunta a Nicolás Occhiato, fundador de Luzu TV, y a Luisito y Bernarda Cella, integrantes de Olga, el canal de streaming del que Granados forma parte.

De esta manera, el conductor aprovechó la situación para lanzar una doble chicana: por un lado, mostró su postura frente a las críticas hacia Wanda Nara y, por otro, hizo una broma vinculada a la competencia entre las dos principales plataformas de streaming argentinas.