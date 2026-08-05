Redrado respaldó la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y pidió blindar las reservas de futuros gobiernos

Redrado respaldó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El economista pidió consolidar la independencia institucional del BCRA.

Propuso blindar las reservas frente a decisiones discrecionales de futuros gobiernos.

Planteó cambios en la designación y remoción de las autoridades del organismo.

Sugirió eliminar el uso de títulos públicos para integrar los encajes bancarios.

Afirmó que la estabilidad económica debe complementarse con reformas para impulsar el crecimiento.

El ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Martín Redrado, respaldó los cambios que el Gobierno impulsa sobre la Carta Orgánica de la autoridad monetaria y planteó la necesidad de fortalecer la independencia institucional del organismo para impedir que las reservas internacionales puedan ser utilizadas de manera discrecional por futuras administraciones. Al mismo tiempo, recordó su enfrentamiento con la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2010 y aseguró que ese episodio reflejó dos concepciones opuestas sobre el rol del Banco Central.

Redrado sostuvo que uno de los principales desafíos de la reforma consiste en consolidar la autonomía de la entidad y evitar que las reservas sean consideradas recursos de libre disponibilidad del Poder Ejecutivo. En ese sentido, afirmó que es necesario dejar atrás la idea de que los dólares y los pesos administrados por el Banco Central pertenecen al Presidente de la Nación, al remarcar que esos activos representan un respaldo para la estabilidad monetaria y, en definitiva, para toda la sociedad.

Para fundamentar su posición, recordó una reunión mantenida el 6 de enero de 2010 con la entonces mandataria, durante la cual se le solicitó transferir parte de las reservas internacionales. Según relató, el pedido inicial fue por 6.500 millones de dólares y luego se amplió a 10.000 millones. Redrado explicó que rechazó esa solicitud porque entendía que las reservas debían preservarse para sostener la estabilidad del peso y garantizar un funcionamiento ordenado del mercado cambiario.

El economista señaló que aquella diferencia de criterios derivó en el decreto presidencial que dispuso su desplazamiento del Banco Central. Posteriormente, recurrió a la Justicia, que dejó sin efecto esa medida, aunque finalmente decidió presentar su renuncia al considerar que debía priorizar el funcionamiento institucional del organismo por encima del conflicto político.

Al analizar el proyecto que actualmente impulsa el Gobierno, Redrado valoró especialmente la eliminación de las Letras Intransferibles y de los adelantos transitorios al Tesoro, mecanismos que, según sostuvo, facilitaron durante años el financiamiento del gasto público mediante recursos del Banco Central.

No obstante, advirtió que la reforma debería incorporar otras garantías para asegurar su permanencia en el tiempo. Entre ellas propuso que el procedimiento para remover al presidente y al directorio del Banco Central requiera el mismo nivel de consenso legislativo que el necesario para su designación, con mayorías especiales en ambas cámaras del Congreso.

Asimismo, planteó una modificación en la composición del directorio de la entidad. Consideró que el organismo podría funcionar con una estructura más reducida y propuso un esquema integrado por representantes del oficialismo y de la oposición, con el objetivo de fortalecer la continuidad institucional más allá de los cambios de gobierno.

Otro de los puntos que destacó fue la conveniencia de que la futura ley entre en vigencia durante la próxima administración y no en la actual. A su juicio, ello permitiría evitar cuestionamientos sobre eventuales beneficios para las autoridades en funciones y concentrar el debate en el fortalecimiento de las instituciones.

En relación con la política monetaria, Redrado aseguró que no observa hasta el momento un uso discrecional de las reservas por parte del Gobierno y consideró que la administración actual ha respetado la autonomía operativa del Banco Central.

Durante la entrevista también abordó el funcionamiento de los encajes bancarios y sostuvo que una parte de esos recursos termina financiando indirectamente al sector público mediante la adquisición de títulos estatales. Por ese motivo propuso prohibir que los encajes puedan invertirse en deuda pública, con el objetivo de liberar mayores recursos para el crédito privado y contribuir a una reducción de las tasas de interés.

El ex titular del BCRA también expresó preocupación por el creciente endeudamiento de empresas y familias. Señaló que numerosas compañías medianas enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras y que, en muchos casos, la salida pasa por renegociar los plazos de pago con las entidades bancarias. Para los particulares, recomendó mantener un diálogo directo con los bancos para reestructurar los compromisos asumidos.

Finalmente, Redrado afirmó que la estabilidad macroeconómica debe complementarse con una agenda orientada al crecimiento. En ese marco propuso avanzar en una reforma tributaria que incentive el empleo formal, mejorar la infraestructura logística y ampliar el acceso al crédito mediante una reducción de los encajes y una reorganización de activos públicos. Además, sostuvo que Argentina debería avanzar hacia un mercado cambiario con menos restricciones y un esquema más simple, al considerar que la coexistencia de múltiples cotizaciones del dólar genera distorsiones e incertidumbre.