Los balances trimestrales pondrán a prueba el impulso de las acciones argentinas tras un sólido desempeño en julio

Las acciones argentinas cerraron julio con ganancias de hasta el 17% medidas en dólares.

La presentación de balances del segundo trimestre marcará el rumbo del mercado durante agosto.

Las empresas energéticas concentran las mayores expectativas por la evolución del precio del petróleo y el crecimiento de Vaca Muerta.

YPF, Pampa Energía, TGS, Ternium y Mercado Libre figuran entre las compañías más esperadas por los inversores.

Los analistas mantienen una visión más cautelosa sobre los sectores vinculados a la construcción.

El contexto internacional, el riesgo país y los resultados corporativos serán claves para la evolución de las acciones argentinas.

Luego de un julio marcado por importantes ganancias para las acciones argentinas, el mercado bursátil inicia agosto con la atención concentrada en la presentación de los balances correspondientes al segundo trimestre del año. Los resultados financieros de las principales compañías serán determinantes para evaluar si el reciente ciclo alcista puede sostenerse durante las próximas semanas o si, por el contrario, los inversores optarán por una mayor cautela frente al escenario local e internacional.

Durante julio, varias empresas líderes registraron subas de hasta el 17% medidas en dólares. Ese comportamiento permitió que el índice S&P Merval avanzara más de un 3% en pesos y alrededor del 2% en dólares al tipo de cambio financiero, consolidando una recuperación que lo ubicó en torno a los 2.100 dólares y lo acercó nuevamente a los máximos históricos alcanzados a comienzos del año pasado.

Entre los papeles con mejor desempeño sobresalieron YPF y Ternium, que encabezaron las ganancias del período. También mostraron una evolución positiva otras compañías vinculadas al sector energético, como Transportadora de Gas del Sur (TGS), Vista y Edenor, que acumularon avances de entre el 10% y el 16% en moneda estadounidense.

La agenda corporativa de la primera semana de agosto será especialmente intensa. El lunes presentarán sus resultados TGS y Transener. El martes será el turno de YPF, Pampa Energía y Ternium. El miércoles informarán sus balances Metrogas y Mercado Libre, mientras que el jueves lo harán Loma Negra y BYMA. Finalmente, Telecom difundirá sus resultados el viernes, completando una semana clave para el mercado accionario argentino.

Los analistas consideran que, en términos generales, los balances mostrarán una evolución favorable para la mayoría de los sectores, aunque anticipan diferencias según la actividad de cada empresa. El segmento energético aparece nuevamente entre los principales candidatos a exhibir buenos resultados, impulsado por la combinación de precios internacionales del petróleo más elevados durante el segundo trimestre y el crecimiento sostenido de la producción en Vaca Muerta.

Entre abril y junio, el precio promedio del barril de crudo alcanzó aproximadamente los 97 dólares, con una mejora cercana al 23% respecto del trimestre anterior y un incremento del 46% frente al mismo período del año pasado. Paralelamente, la producción de petróleo no convencional continuó marcando récords, superando los 900.000 barriles diarios, lo que fortalece las expectativas sobre las empresas vinculadas a esa actividad.

Las compañías dedicadas a la generación y distribución de energía también son observadas con optimismo debido a las modificaciones regulatorias implementadas durante el último año, que mejoraron la previsibilidad de sus ingresos. En el caso de Pampa Energía, además, los especialistas destacan la posibilidad de autoabastecerse de gas natural, lo que contribuye a mejorar sus márgenes operativos.

El sistema financiero también concentrará parte de la atención. Los analistas monitorean la evolución de la morosidad crediticia, aunque señalan que el ritmo de deterioro comenzó a desacelerarse, lo que podría traducirse en menores previsiones por incobrabilidad y, en consecuencia, en una mejora de la rentabilidad de las entidades bancarias.

En contraste, las perspectivas son menos favorables para las compañías relacionadas con la construcción y los materiales. La menor actividad del sector continúa condicionando los resultados de empresas como Ternium y Loma Negra, cuyos volúmenes de producción y despachos muestran una recuperación más lenta que la observada en otras ramas de la economía.

En el mediano plazo, buena parte de las recomendaciones de inversión siguen concentrándose en el complejo energético. Los analistas consideran que proyectos vinculados al desarrollo de Vaca Muerta, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la expansión de la infraestructura de exportación de hidrocarburos continúan ofreciendo perspectivas de crecimiento superiores al promedio del mercado. No obstante, advierten que la evolución del precio internacional del petróleo, el comportamiento del riesgo país y el contexto financiero global seguirán siendo factores determinantes para definir el desempeño de las acciones argentinas durante el resto del año.