El Gobierno avanza con un proyecto para restringir el gasto público en caso de déficit fiscal prolongado

El Gobierno prepara un proyecto para restringir el gasto público cuando exista un déficit fiscal prolongado.

La iniciativa prevé que el Congreso intervenga para corregir el desequilibrio antes de activar un mecanismo automático.

El proyecto contempla congelar parte del gasto considerado no indispensable y limitar nuevas contrataciones.

El Presidente, los ministros, los secretarios y los legisladores dejarían de percibir sus salarios mientras persista el desequilibrio fiscal.

Según estimaciones de ASAP, cerca del 72% del gasto público continuaría ejecutándose por corresponder a partidas esenciales.

La propuesta busca institucionalizar el equilibrio fiscal y limitar la posibilidad de financiar políticas públicas mediante déficit.

El Gobierno nacional se encuentra en la etapa final de elaboración de un proyecto de ley destinado a establecer un mecanismo de restricción automática del gasto público cuando las cuentas fiscales registren un déficit sostenido durante varios meses. La iniciativa, impulsada por la administración del presidente Javier Milei, busca incorporar un esquema que el mandatario definió como un "grillete fiscal", orientado a preservar el equilibrio de las finanzas públicas y evitar que futuros gobiernos puedan sostener políticas financiadas con déficit.

Según explicó el propio Presidente en recientes declaraciones, el mecanismo no replicará el denominado "shutdown" vigente en Estados Unidos, aunque comparte con ese sistema la posibilidad de limitar el funcionamiento de determinadas áreas de la administración pública. En el caso argentino, la herramienta estaría vinculada exclusivamente al incumplimiento del objetivo de equilibrio fiscal y no a la falta de aprobación del presupuesto por parte del Congreso.

La iniciativa prevé que, si el déficit se mantiene durante un período prolongado, el Poder Ejecutivo deba remitir la situación al Congreso para que adopte las medidas necesarias con el fin de corregir el desequilibrio mediante modificaciones presupuestarias. Si el Poder Legislativo no lograra alcanzar un acuerdo, se activaría un mecanismo automático de reducción del gasto considerado no indispensable.

Entre las medidas contempladas figura la suspensión de aproximadamente el 30% de las erogaciones clasificadas como prescindibles. Asimismo, quedarían congelados los nuevos gastos, no podrían adjudicarse contratos públicos ni incorporarse personal a la administración nacional mientras permanezca vigente esa situación excepcional.

Otro de los puntos que contempla el proyecto es la suspensión del pago de salarios a las máximas autoridades políticas. De acuerdo con la propuesta en estudio, dejarían de percibir sus remuneraciones el Presidente, los ministros, los secretarios de Estado y también los diputados y senadores nacionales hasta que las cuentas públicas recuperen el equilibrio.

Un estudio elaborado por la Asociación Argentina del Presupuesto y la Administración Financiera Pública (ASAP), tomando como referencia la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional durante 2025, estimó que cerca del 72% del gasto total mantendría su ejecución aun en caso de activarse este mecanismo. Sobre un gasto total de 123,5 billones de pesos, alrededor de 88,7 billones serían considerados esenciales y continuarían financiándose normalmente.

Dentro de ese conjunto se encuentran las jubilaciones y pensiones, las asignaciones familiares, el seguro de desempleo, las partidas destinadas al funcionamiento de las fuerzas de defensa y seguridad, el gasto corriente en salud y el pago de los intereses de la deuda pública. Estos conceptos representan la mayor parte del presupuesto nacional y quedarían resguardados de cualquier restricción.

En cambio, el restante 28% del gasto, equivalente a unos 34,8 billones de pesos según esa estimación, integraría la categoría de gastos no indispensables. Allí se incluyen distintas erogaciones de funcionamiento de la administración pública y otras partidas susceptibles de ser suspendidas temporalmente en caso de activarse el mecanismo previsto por la futura ley.

La propuesta también plantea diferencias sustanciales respecto del sistema estadounidense. En Estados Unidos, el cierre parcial de la administración ocurre cuando el Congreso no aprueba el presupuesto que habilita legalmente los gastos del Poder Ejecutivo, independientemente de que las cuentas públicas registren déficit o superávit. En ese contexto, algunos empleados públicos son licenciados sin goce de sueldo hasta que se alcance un acuerdo legislativo.

En Argentina, en cambio, la legislación vigente permite al Poder Ejecutivo prorrogar el presupuesto del año anterior cuando no existe una nueva ley de gastos y recursos. Además, el Gobierno cuenta actualmente con herramientas para redistribuir partidas presupuestarias mediante decretos de necesidad y urgencia, reasignando recursos entre distintas áreas.

Por ese motivo, distintos especialistas consideran que el proyecto tiene un alcance que trasciende la administración actual y apunta a establecer reglas permanentes sobre la política fiscal. La iniciativa busca institucionalizar el principio del equilibrio presupuestario, limitando la posibilidad de que futuras administraciones recurran al déficit como herramienta para financiar mayores niveles de gasto público o programas de inversión, lo que anticipa un nuevo debate político y económico sobre el margen de acción de los próximos gobiernos.