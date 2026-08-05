Diego Santilli aseguró que el oficialismo reúne los votos para aprobar la Ley de Propiedad Privada

Diego Santilli afirmó que el oficialismo cuenta con los votos necesarios para aprobar la Ley de Propiedad Privada.

El jefe de Gabinete descartó que Victoria Villarruel deba intervenir con un voto de desempate.

El Gobierno confirmó que modificará el proyecto antes de su tratamiento en el Senado.

Los cambios incluirán límites para la compra de tierras por parte de ciudadanos extranjeros.

Santilli defendió el programa económico y sostuvo que el crecimiento comenzará a extenderse a más sectores.

El oficialismo mantiene negociaciones para consolidar el respaldo legislativo antes de la sesión.

El jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, expresó su confianza en que el oficialismo logrará la aprobación del proyecto de Ley de Propiedad Privada en el Senado sin necesidad de que la vicepresidenta Victoria Villarruel deba intervenir con un voto de desempate. Además, confirmó que el Gobierno introducirá modificaciones a la iniciativa antes de su tratamiento parlamentario y sostuvo que el respaldo legislativo necesario para su sanción "está encaminado".

Las declaraciones del funcionario se producen en la antesala de una sesión considerada clave para el oficialismo, que busca avanzar con uno de los proyectos centrales de su agenda legislativa. En ese contexto, Santilli sostuvo que las negociaciones mantenidas con distintos espacios políticos permiten proyectar un escenario favorable para la aprobación de la iniciativa.

Según explicó, el Poder Ejecutivo continúa trabajando en la construcción de consensos y considera que la votación podrá desarrollarse con normalidad. En ese sentido, descartó la posibilidad de un empate en la Cámara alta que obligue a la presidenta del Senado a definir el resultado mediante el voto de desempate previsto por la Constitución.

El jefe de Gabinete afirmó que mantiene expectativas positivas sobre el desarrollo de la sesión y aseguró que, de acuerdo con las conversaciones mantenidas dentro del oficialismo, existen fundamentos para considerar que el proyecto obtendrá el respaldo suficiente. También señaló que espera un debate parlamentario ordenado y con un tratamiento que permita avanzar hacia la sanción de la ley.

Sus declaraciones adquieren relevancia en un contexto de tensiones políticas entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Villarruel. En las últimas semanas, ambos protagonizaron nuevos cruces públicos que profundizaron las diferencias internas dentro del oficialismo, aunque Santilli evitó referirse específicamente a esa situación y centró sus declaraciones en el desarrollo de la agenda legislativa.

Otro de los anuncios realizados por el funcionario fue la confirmación de que el Gobierno incorporará modificaciones al proyecto antes de que llegue al recinto. De acuerdo con lo señalado, uno de los principales cambios estará vinculado al régimen aplicable a la adquisición de tierras por parte de ciudadanos extranjeros.

Santilli explicó que la nueva redacción establecerá límites similares a los que existen en otros países de la región. Según indicó, la intención del Ejecutivo es introducir precisiones sobre ese aspecto antes del inicio del debate parlamentario. Agregó además que será la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien dará a conocer oficialmente los cambios previstos para la iniciativa.

Más allá del tratamiento legislativo, el jefe de Gabinete también realizó una evaluación sobre la marcha de la economía y defendió el programa implementado por el Gobierno nacional. En ese marco, sostuvo que el crecimiento económico comenzará a extenderse progresivamente hacia un mayor número de actividades productivas.

El funcionario afirmó que la estrategia oficial está orientada a impulsar la inversión y las exportaciones como motores del desarrollo económico. Asimismo, destacó que la mayoría de los sectores de la economía muestran una evolución favorable y atribuyó ese desempeño al proceso de estabilización macroeconómica impulsado por la administración nacional.

No obstante, reconoció que la recuperación no puede producirse de manera inmediata debido a las dificultades acumuladas durante décadas. Según expresó, la corrección de desequilibrios económicos, la reducción de la inflación y la reconstrucción de condiciones para el crecimiento requieren un proceso gradual que excede los primeros años de gestión.

Mientras el Senado se prepara para debatir la iniciativa, el oficialismo continúa negociando con distintos bloques para consolidar el respaldo parlamentario necesario. La incorporación de modificaciones al texto original forma parte de esa estrategia de búsqueda de consensos, en un escenario donde la definición legislativa será observada como una prueba importante para la capacidad del Gobierno de avanzar con su programa de reformas.