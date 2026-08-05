Anabel Fernández Sagasti pidió votar de forma virtual en el Senado por recomendación médica durante su embarazo

Anabel Fernández Sagasti solicitó participar de manera virtual en la sesión del Senado por indicación médica debido a su embarazo.

La senadora afirmó que impedirle votar dejaría sin representación a la provincia de Mendoza.

El pedido fue presentado formalmente ante Victoria Villarruel, presidenta del Senado.

La legisladora recordó que el Congreso ya utilizó mecanismos de participación remota durante la pandemia.

La sesión debatirá el proyecto de Ley de Propiedad Privada impulsado por el Gobierno nacional.

Unión por la Patria considera clave la participación de Fernández Sagasti para la votación del proyecto.

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, integrante de Unión por la Patria, solicitó a la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, autorización para participar de manera virtual en la sesión prevista para este jueves, en la que la Cámara alta debatirá el proyecto de Ley de Propiedad Privada. La legisladora fundamentó su pedido en razones de salud vinculadas al avanzado estado de su embarazo y advirtió que impedirle votar significaría dejar sin representación a la provincia de Mendoza.

Fernández Sagasti explicó que atraviesa la semana 32 de embarazo y que, por expresa indicación médica, no puede realizar viajes de larga distancia, tanto por vía terrestre como aérea. En ese marco, señaló que trasladarse desde Mendoza hasta la Ciudad de Buenos Aires podría representar un riesgo para su salud y la de su bebé, motivo por el cual decidió solicitar una alternativa que le permita cumplir con sus funciones legislativas sin poner en peligro su embarazo.

La senadora dio a conocer su planteo a través de un video difundido en sus redes sociales, donde sostuvo que no busca un tratamiento excepcional ni un privilegio personal, sino garantizar el ejercicio del mandato que le fue otorgado por los ciudadanos mendocinos. En ese mensaje expresó su preocupación ante la posibilidad de quedar excluida de una votación que considera relevante y sostuvo que la representación de su provincia no debería verse afectada por una situación médica debidamente acreditada.

En paralelo, la legisladora presentó una nota formal dirigida a Villarruel en la que solicitó que se habiliten los mecanismos necesarios para intervenir de manera remota durante la sesión. Entre los fundamentos de su pedido recordó que, durante la pandemia, el Congreso implementó herramientas tecnológicas que permitieron mantener la actividad parlamentaria mediante la participación virtual de diputados y senadores cuando existían impedimentos para la presencialidad.

Fernández Sagasti sostuvo además que se encuentra en condiciones de cumplir plenamente con las tareas propias de su función legislativa, como analizar expedientes, participar del debate y emitir su voto, y remarcó que la única limitación es la imposibilidad de efectuar un viaje superior a los mil kilómetros que separan Mendoza de la Capital Federal.

El planteo se produce en la antesala de una sesión considerada estratégica para el oficialismo, que buscará avanzar con el tratamiento del proyecto de Ley de Propiedad Privada. La discusión genera una fuerte expectativa política debido a la paridad existente entre los distintos bloques y al peso que podría tener cada voto en el resultado final.

Desde Unión por la Patria consideran que la participación de la senadora resulta determinante para intentar reunir los 37 votos necesarios con el objetivo de rechazar la iniciativa impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei. En ese contexto, la resolución que adopte la Presidencia del Senado respecto de la solicitud de participación remota podría tener incidencia tanto en el desarrollo de la sesión como en el desenlace de la votación.

Más allá del impacto político inmediato, el planteo vuelve a instalar el debate sobre los mecanismos de funcionamiento del Congreso frente a situaciones excepcionales de salud. La experiencia de las sesiones virtuales implementadas durante la emergencia sanitaria es uno de los principales argumentos esgrimidos por quienes consideran que existen herramientas para compatibilizar la representación parlamentaria con circunstancias que impiden la presencia física de un legislador.

Mientras se aguarda una definición de las autoridades de la Cámara alta, la expectativa permanece centrada en la conformación del quórum y en el número final de votos que acompañarán o rechazarán el proyecto, en una sesión que se perfila como una de las más relevantes del período legislativo.