Silvana Giudici cuestionó la gestión de Axel Kicillof y puso en duda su liderazgo dentro del peronismo

Silvana Giudici cuestionó la gestión de Axel Kicillof en materia de seguridad y liderazgo político.

La diputada sostuvo que la situación delictiva debilita las aspiraciones del gobernador dentro del peronismo.

Giudici criticó las políticas de género de la administración bonaerense tras el femicidio de Juana Mailén Antonich.

La legisladora responsabilizó a Kicillof por las consecuencias derivadas de la estatización de YPF.

También cuestionó el modelo económico basado en una fuerte intervención estatal.

Giudici afirmó que Kicillof no representa una renovación para el peronismo y puso en duda su capacidad para liderar ese espacio político.

La diputada nacional Silvana Giudici formuló duras críticas contra la administración del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al considerar que su gestión presenta deficiencias en materia de seguridad, mantiene una visión económica asociada a políticas del pasado y enfrenta cuestionamientos derivados de decisiones adoptadas durante su paso por el Ministerio de Economía. En ese contexto, sostuvo que el mandatario provincial no reúne las condiciones para encabezar una renovación del peronismo.

La legisladora argumentó que la situación de inseguridad en la provincia de Buenos Aires constituye uno de los principales factores que debilitan la proyección política de Kicillof. Según expresó, la reiteración de hechos de violencia en distintos puntos del distrito afecta la percepción sobre la capacidad de gestión del gobernador y limita sus posibilidades de consolidarse como una figura de referencia dentro del Partido Justicialista.

En ese marco, Giudici afirmó que la problemática delictiva continúa ocupando un lugar central entre las preocupaciones de los bonaerenses y cuestionó los resultados obtenidos por la administración provincial en la prevención del delito. Para respaldar su postura, señaló que la frecuencia de episodios violentos pone en evidencia la necesidad de reforzar las políticas públicas destinadas a garantizar la seguridad ciudadana.

Durante sus declaraciones también hizo referencia al femicidio de Juana Mailén Antonich, la joven de 24 años asesinada en Mar del Plata tras haber sido convocada mediante una falsa oferta laboral. La diputada utilizó ese caso para cuestionar las políticas de género implementadas por la administración bonaerense y sostuvo que existe una diferencia entre el discurso oficial y las acciones concretas destinadas a proteger a las mujeres.

En ese sentido, Giudici consideró que las iniciativas impulsadas por el Gobierno provincial no lograron traducirse en mayores niveles de prevención ni en mejores mecanismos de asistencia para las víctimas de violencia. A su entender, la seguridad debe constituir una prioridad permanente de la gestión y requiere respuestas más efectivas frente al crecimiento de distintos tipos de delitos.

Las críticas también alcanzaron la política económica desarrollada por Kicillof durante su desempeño como ministro de Economía. La diputada vinculó al gobernador con la estatización de YPF y sostuvo que las consecuencias judiciales derivadas de aquella decisión representaron un costo significativo para el Estado argentino. En su análisis, afirmó que ese proceso generó un escenario de incertidumbre que posteriormente debió afrontar la administración nacional.

Giudici sostuvo además que una parte del peronismo continúa defendiendo un modelo basado en una fuerte intervención estatal y en políticas de estatización, enfoque que, según su visión, ya no responde a las necesidades actuales de la economía argentina. La legisladora manifestó que esas recetas pertenecen a una etapa anterior y consideró que el país requiere estrategias diferentes para impulsar el crecimiento y atraer inversiones.

Al evaluar el escenario político, la diputada también puso en duda que Kicillof pueda convertirse en la figura encargada de liderar una renovación del espacio peronista. Desde su perspectiva, el gobernador representa una continuidad de las políticas tradicionales del justicialismo y no una alternativa capaz de interpretar las nuevas demandas de una parte del electorado.

En ese marco, Giudici sostuvo que los ciudadanos evalúan cada vez más la capacidad de gestión y los resultados concretos al momento de definir su voto. Según planteó, cuestiones como la seguridad, el desempeño económico y la eficiencia del Estado adquieren un peso creciente en la construcción de liderazgo político, factores que, a su entender, condicionan las posibilidades del gobernador bonaerense de proyectarse como principal referente de su espacio en el escenario nacional.