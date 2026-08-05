La recaudación tributaria mostró una mejora en julio, aunque persisten dudas sobre la solidez de la recuperación

La recaudación tributaria creció en julio, aunque buena parte del aumento respondió al desempeño del Impuesto a las Ganancias.

Factores extraordinarios vinculados a vencimientos y cambios normativos influyeron sobre los ingresos fiscales.

Sin el aporte de Ganancias, el resto de los tributos registró una caída real interanual.

El IVA mostró una mejora que alimenta el debate sobre una posible recuperación del consumo interno.

Los derechos de exportación disminuyeron por efectos estadísticos y por cambios en las alícuotas.

Las importaciones continuaron mostrando debilidad, especialmente en bienes de capital e insumos para la producción.

La recaudación tributaria registró en julio una variación positiva respecto del mismo mes del año pasado, un dato que el Gobierno interpreta como una señal favorable luego del déficit fiscal observado el mes anterior. Sin embargo, distintos factores extraordinarios que incidieron sobre el cobro del Impuesto a las Ganancias llevaron a analistas a advertir que todavía resulta prematuro concluir que los ingresos fiscales ingresaron en una etapa de recuperación sostenida.

De acuerdo con los datos oficiales, la recaudación total aumentó un 35,1% en términos nominales frente a julio de 2025. Descontando el efecto de la inflación, el incremento real se ubicó en torno al 1%. No obstante, el principal impulso provino del Impuesto a las Ganancias, cuya recaudación avanzó un 64,7% como consecuencia de un calendario de vencimientos diferente al del año anterior y de modificaciones normativas que incrementaron la base de ingresos.

Uno de los elementos que explicó esa variación fue el vencimiento especial correspondiente al saldo de las declaraciones juradas, que en 2025 se había producido durante junio y este año se concentró en julio. A ello se sumó la entrada en vigencia de la denominada ley de presunción de inocencia fiscal, que también contribuyó a elevar los montos percibidos por ese tributo.

Dado que el Impuesto a las Ganancias representa aproximadamente el 22% de la recaudación tributaria total, cualquier modificación en su comportamiento tiene una incidencia significativa sobre el resultado general. De hecho, si ese tributo se excluye del cálculo, el resto de los impuestos refleja una caída real interanual cercana al 3,8%, lo que modifica sustancialmente la lectura sobre la evolución de los recursos fiscales.

En ese contexto, uno de los indicadores que despertó mayor interés fue la evolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), considerado habitualmente un termómetro del nivel de actividad económica. Durante julio, la recaudación vinculada al IVA interno registró un incremento nominal del 41,4%, equivalente a una mejora real del 5,8% en comparación con igual período del año anterior.

Sin embargo, especialistas señalan que parte de ese aumento también estuvo influido por factores administrativos, entre ellos la utilización de saldos fiscales provenientes de otros impuestos para cancelar obligaciones del IVA. Aun así, el desempeño del tributo alimenta las expectativas de quienes sostienen que el consumo interno comienza a mostrar algunos signos de recuperación, aunque esa interpretación continúa siendo motivo de debate entre economistas.

Otro de los impuestos asociados a la actividad económica que mostró una evolución favorable fue el correspondiente a los combustibles. En términos reales, la recaudación aumentó alrededor del 12,5%, impulsada principalmente por la actualización de las alícuotas en un contexto internacional caracterizado por mayores precios del petróleo y del gas. Como consecuencia, este tributo incrementó su participación dentro de la estructura de ingresos fiscales.

En materia de comercio exterior, la situación presentó comportamientos dispares. Los derechos de exportación registraron una menor incidencia sobre la recaudación total respecto del año anterior. No obstante, esa disminución responde en gran medida a un efecto estadístico derivado de la elevada liquidación de exportaciones agropecuarias registrada en igual período de 2025, cuando regía un esquema transitorio de reducción de retenciones que incentivó las operaciones.

A ello se suma la disminución de las alícuotas aplicadas a determinados productos, como la soja, lo que también redujo el monto recaudado. Pese a ello, el complejo oleaginoso-cerealero continúa exhibiendo un importante nivel de exportaciones, por lo que en el sector existe expectativa de que la comparación interanual resulte más favorable durante los próximos meses.

En contraste, los aranceles y tasas vinculados a las importaciones registraron una caída real del 26%, reflejando una menor dinámica de las compras externas. Si bien el Gobierno redujo gravámenes para diversos productos importados, la disminución del volumen de bienes de capital e insumos industriales adquiridos en el exterior generó preocupación entre algunos analistas, que interpretan esa tendencia como una señal de menor actividad económica. Mientras tanto, el superávit comercial continúa sostenido por el buen desempeño de las exportaciones agrícolas y energéticas, combinado con un nivel de importaciones que permanece contenido.