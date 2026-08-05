Consultoras privadas prevén una contracción del PBI en el segundo trimestre y revisan las expectativas para 2026

Cinco consultoras privadas proyectan que el PBI cayó entre 0,5% y 1% en el segundo trimestre respecto del primero.

Las nuevas estimaciones contradicen la expansión del 0,6% prevista anteriormente por el REM de junio.

Industria, construcción y comercio aparecen entre los sectores con mayor deterioro durante el período.

Agro, minería y energía continúan siendo las actividades con mejor desempeño relativo.

El consumo y la inversión habrían retrocedido, mientras las exportaciones sostuvieron parte de la actividad.

El Indec difundirá el 17 de septiembre los datos oficiales que confirmarán la evolución del PBI en el segundo trimestre.

Las perspectivas sobre la evolución de la economía argentina durante el segundo trimestre de 2026 comenzaron a modificarse en las últimas semanas. Distintas consultoras privadas coinciden en que el Producto Bruto Interno (PBI) habría registrado una contracción desestacionalizada de entre el 0,5% y el 1% respecto del primer trimestre, un escenario que contrasta con las proyecciones que hasta comienzos de julio anticipaban una continuidad del crecimiento.

El cambio de expectativas resulta significativo porque el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a junio había proyectado una expansión desestacionalizada del 0,6% para el período comprendido entre abril y junio. Sin embargo, la incorporación de nuevos indicadores de actividad llevó a diversos economistas a revisar sus cálculos y a prever una desaceleración mayor a la esperada.

La economía venía de mostrar un desempeño positivo en el inicio del año. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el PBI creció un 0,7% en términos desestacionalizados durante el primer trimestre respecto del último trimestre de 2025, mientras que en la comparación interanual la expansión alcanzó el 2,3%, superando las previsiones que manejaba el mercado.

Ahora, la atención está puesta en las próximas publicaciones oficiales. El nuevo REM será difundido el 6 de agosto y permitirá conocer si el consenso de los analistas también incorporó esta revisión a la baja. En tanto, el Indec dará a conocer el 17 de septiembre las cifras oficiales correspondientes al segundo trimestre, que confirmarán o descartarán las estimaciones privadas.

Entre las consultoras que corrigieron sus proyecciones figura Invecq, que estima una caída trimestral del 0,6%. En la misma línea, el economista Santiago Bulat coincidió con esa estimación. Fernando Marull, de FMyA, proyectó un escenario más contractivo, con una baja del 1%, atribuida principalmente al deterioro observado en la industria, la construcción y el comercio, tres sectores de fuerte incidencia sobre el nivel de actividad.

En el otro extremo aparece la estimación de Salvador Vitelli, de Romano Group, quien proyectó una contracción desestacionalizada del 0,5%, aunque acompañada por un crecimiento interanual del 1,5%. De acuerdo con sus cálculos, el promedio de crecimiento de los últimos cuatro trimestres frente a los cuatro anteriores alcanzaría el 2,34%.

Lorenzo Sigaut Gravina, economista de Equilibra, estimó una caída del 0,8% respecto del trimestre anterior y un crecimiento interanual de apenas el 1%. Según su análisis, la actividad habría retrocedido hasta niveles similares a los observados hacia fines de 2025, reflejando un estancamiento que limita las posibilidades de expansión sostenida.

El especialista sostuvo que, con excepción del agro, la minería y la energía, la mayor parte de los sectores económicos exhibe escaso dinamismo. A su entender, esta situación también impacta sobre el mercado laboral, donde la creación de empleo formal privado continúa mostrando debilidad, mientras aumenta el peso del trabajo independiente y de la informalidad.

Desde EcoGo también proyectaron una caída del 0,6% frente al trimestre previo y una disminución interanual del 0,8%. La consultora señaló que el principal sostén de la demanda fueron las exportaciones, que registraron un crecimiento cercano al 20% interanual. En cambio, el consumo y la inversión mostraron un retroceso, parcialmente compensado por la mejora del sector externo y por una reducción de las importaciones.

En paralelo, las expectativas sobre el mercado laboral permanecen moderadas. Los participantes del REM de junio estimaron que la tasa de desocupación abierta del segundo trimestre alcanzaría el 7,7% de la población económicamente activa. Aunque implicaría una leve mejora respecto del mismo período del año anterior, el dato reflejaría un mercado de trabajo todavía condicionado por la desaceleración de la actividad económica y por la falta de recuperación en buena parte de los sectores productivos.