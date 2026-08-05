Tini Stoessel enterneció a sus seguidores con fotos en París junto a Fifi, su perra rescatada

Tini Stoessel volvió a sorprender a sus seguidores con una publicación íntima desde París. La cantante argentina compartió en su cuenta de Instagram un carrusel de imágenes junto a Fifi, su perra rescatada a fines de agosto del año pasado, y rápidamente generó una gran repercusión: el posteo superó los 250 mil “me gusta” en apenas una hora.

Las fotos muestran a la artista disfrutando de distintos rincones de la capital francesa junto a su mascota. En una de las postales, Tini aparece sentada en la terraza de un café o hotel, con la clásica arquitectura parisina como escenario de fondo. Allí luce un look compuesto por una musculosa negra, pantalón gris y una cartera roja, mientras que Fifi, con su collar rosa característico, ocupa el centro de la escena.

Otra de las imágenes la muestra durante la noche frente a una boutique de Prada, en una zona elegante de París, con su perra a su lado y sostenida con una correa. Además, el álbum incluye una foto tomada en un ambiente sofisticado, con detalles de lujo como una araña de cristal, sillones tapizados y paredes decoradas.

La publicación tuvo un detalle particular: Tini eligió acompañar las imágenes únicamente con emojis, entre ellos un corazón, una estrella, una flor, una carita enamorada y un anillo. Sin ningún texto adicional, la cantante reforzó el tono personal de la publicación, alejada de cualquier anuncio profesional.

Las fotos de Tini Stoessel junto a Rodrigo De Paul tras el Mundial 2026

Días antes, la artista también había compartido otro carrusel que resumió parte de los momentos que vivió junto a Rodrigo De Paul y sus amigas durante el Mundial 2026 en Estados Unidos.

El álbum incluyó postales de vacaciones, viajes en avión privado, momentos en hoteles y escenas de descanso en el agua. Entre las imágenes más comentadas apareció una foto de la pareja en una habitación, donde De Paul le da un beso a Tini mientras ambos disfrutan de un momento privado.

También se destacaron las imágenes de la cantante a bordo de un yate con bikini rosa, fotografías desde el mar y una postal nocturna del skyline de Miami tomada desde el agua.

El recorrido por la publicación mostró además momentos cotidianos: selfies con looks urbanos, reuniones con amigas, sus mascotas y detalles de sus accesorios. Una de las imágenes llamó especialmente la atención porque Tini y una amiga aparecieron en un jet privado utilizando camisetas retro de la Selección Argentina, con la cantante luciendo el número 7, el mismo dorsal que utiliza De Paul en el seleccionado.