Crece la crisis en FIFA: Jordania denunció presiones para respaldar a Gianni Infantino

La crisis institucional que atraviesa la FIFA tras el fracaso del proyecto para incorporar inversores privados sumó un nuevo episodio. Este miércoles, el príncipe Ali bin Al Hussein, presidente de la Federación de Fútbol de Jordania y exvicepresidente del organismo, denunció públicamente que recibió presiones para respaldar la continuidad de Gianni Infantino.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de X, el dirigente jordano, que fue rival de Infantino en las elecciones presidenciales de la FIFA, cuestionó con dureza la conducción del organismo y aseguró que su federación enfrentó distintos obstáculos en los últimos meses.

"Somos un país pequeño con un presupuesto mínimo para nuestra federación y tuvimos que lidiar con enormes dificultades", expresó Ali bin Al Hussein al comienzo de su mensaje.

Entre los problemas mencionó las complicaciones que tuvieron los hinchas jordanos para obtener visas e ingresar a Estados Unidos, los altos costos administrativos y la falta de respuesta de la FIFA ante distintos reclamos, además del retraso en el pago de premios correspondientes a la Copa Árabe de Qatar 2025.

La acusación más fuerte llegó al referirse a una conversación mantenida durante el Mundial. "Durante meses, la FIFA se negó a ayudarnos con estas cuestiones, hasta que durante el Mundial se me dijo verbalmente que, si apoyaba a Infantino, eso ayudaría considerablemente a nuestra federación", afirmó.

El presidente de la Federación de Jordania aseguró que rechazó esa posibilidad y calificó la situación como un intento de presión institucional. "En Jordania estamos orgullosos de defender valores éticos. No lo apoyamos antes y tampoco lo haremos ahora. Todo esto se parece a un chantaje y nos negamos a ceder", sostuvo.

Las declaraciones se producen en medio del creciente cuestionamiento a la gestión de Gianni Infantino, luego de que la FIFA desistiera de impulsar el proyecto para crear una sociedad comercial que administrara los principales activos del organismo y permitiera el ingreso de inversores privados. En ese contexto, distintas federaciones comenzaron a manifestar públicamente su rechazo, mientras aumenta la incertidumbre de cara a las próximas elecciones presidenciales del organismo.