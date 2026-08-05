Nahuel Molina, muy cerca de dejar el Atlético de Madrid para jugar en la Roma

Nahuel Molina está muy cerca de cambiar de club en este mercado de pases. El lateral de la Selección argentina dejaría el Atlético de Madrid para convertirse en nuevo refuerzo de la Roma, que ya alcanzó un acuerdo con el conjunto español y solo debe cerrar los últimos detalles con el futbolista.

Según medios italianos, la operación se realizará por 16 millones de euros más bonos, una cifra que podría ascender a 17 millones si se cumplen determinados objetivos. El entendimiento entre ambos clubes ya está encaminado y resta la aprobación definitiva del defensor.

El contrato que le ofrece la Roma

La dirigencia del club italiano ya le presentó una propuesta a Molina: un contrato por 2,8 millones de euros por temporada y un vínculo de mayor duración que el que tenía vigente con el Atlético de Madrid, donde su contrato se extendía hasta 2027.

A sus 28 años, el campeón del mundo volvería a la Serie A, una liga que conoce bien tras su paso por el Udinese, donde se consolidó antes de dar el salto al fútbol español.

En la Roma compartiría plantel con otros argentinos como Paulo Dybala, Matías Soulé y Santiago Castro, una de las incorporaciones del club en este mercado de pases.

El entrenador Gian Piero Gasperini considera al lateral derecho una pieza clave para reforzar el equipo de cara a la nueva temporada.

Sus números en el Atlético de Madrid

Desde su llegada al conjunto español, Molina disputó 181 partidos oficiales, en los que convirtió 9 goles y repartió 17 asistencias. Además, recibió 17 tarjetas amarillas y fue expulsado en dos oportunidades.

Si se concreta el pase, la Roma será su segundo club en Italia. Con la camiseta del Udinese, entre 2020 y 2022, jugó 68 encuentros, marcó 10 goles y dio 10 asistencias.

Además, Molina podría convertirse en otro de los campeones del mundo con Argentina que cambia de equipo tras el Mundial 2026, en un mercado que también mantiene en movimiento a futbolistas como Cristian Romero, Gerónimo Rulli, Thiago Almada y Julián Álvarez.