El Inter llegó a un acuerdo millonario con el Tottenham para contratar al Cuti Romero

El Inter de Milán dio un paso clave para quedarse con Cristian "Cuti" Romero. Según informó La Gazzetta dello Sport, el club italiano alcanzó un acuerdo con el Tottenham para comprar el pase del defensor argentino por 40 millones de euros.

La negociación entre las instituciones ya estaría cerrada y ahora solo resta resolver los últimos detalles con el futbolista y su representante para que la transferencia pueda concretarse.

El salario, el punto que falta resolver

De acuerdo con el medio italiano, el principal obstáculo pasa por las condiciones contractuales del campeón del mundo. El entorno de Romero pretende un salario de 6 millones de euros netos por temporada, una cifra que el Inter considera elevada y buscará renegociar antes de cerrar la operación.

Mientras tanto, el Atlético de Madrid sigue de cerca la situación del defensor y analiza presentar una oferta, aunque el conjunto italiano aparece hoy con ventaja tras haber alcanzado un entendimiento con el Tottenham.

La trayectoria de Romero

Romero llegó al Tottenham en 2021 y lleva cinco temporadas en el club londinense. Antes pasó por el Genoa y el Atalanta, donde se consolidó como uno de los mejores zagueros de la Serie A.

Con la camiseta de los Spurs disputó 156 partidos, convirtió 13 goles y conquistó la Europa League 2025.

Con la Selección argentina, el cordobés fue una pieza fundamental en la obtención de dos Copas América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Además, viene de ser uno de los referentes del equipo de Lionel Scaloni en el Mundial 2026, donde Argentina alcanzó la final y cayó 1-0 ante España. El defensor debió abandonar el partido decisivo en el segundo tiempo debido a una molestia física.