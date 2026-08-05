Santa Fe endurece su reclamo por el costo de la energía y suma respaldo de otras provincias

El Gobierno de Santa Fe elevó su reclamo ante la Nación por el incremento en los costos de la energía eléctrica que enfrentan las industrias, especialmente las pequeñas y medianas empresas, y logró sumar el respaldo de otras provincias que desde hace meses vienen expresando preocupaciones similares por el impacto de las tarifas en la producción.

El planteo fue encabezado por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, quien expuso cómo el aumento del precio de la electricidad afecta la competitividad del sector industrial santafesino. Según explicó, el esquema vigente encarece los costos fijos de las empresas en un contexto económico complejo y pone en riesgo la actividad de numerosos establecimientos productivos.

El cuestionamiento apunta a una normativa nacional que vincula el precio que pagan los grandes consumidores de energía con los valores del mercado de generación eléctrica, un sistema que, sin mecanismos de compensación ni subsidios, queda sujeto a las variaciones de los precios internacionales.

Un reclamo que se extiende

Aunque Santa Fe decidió llevar la discusión de manera formal al Gobierno nacional, el malestar no es exclusivo de esa provincia. En Córdoba y Entre Ríos ya se habían manifestado preocupaciones similares por el impacto de las tarifas sobre la industria y las pymes.

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba, Pedro Dellarossa, advirtió en distintas oportunidades sobre la pérdida de competitividad que sufren las empresas locales como consecuencia del elevado costo de la energía.

En Entre Ríos, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, impulsó reuniones con entidades empresariales para analizar alternativas frente al incremento tarifario y evaluar medidas que permitan aliviar la situación de los sectores productivos.

Con este escenario, Santa Fe busca fortalecer el reclamo a través de la Región Centro, bloque integrado junto a Córdoba y Entre Ríos, con el objetivo de impulsar una revisión del esquema tarifario vigente.

Críticas desde distintos puntos del país

El debate sobre el costo de la energía también llegó a otras provincias. El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó la política económica nacional y sostuvo que las actuales condiciones afectan la producción y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.

Entre sus principales críticas señaló que la combinación de tarifas elevadas, atraso cambiario, apertura de importaciones y altas tasas de interés genera un escenario adverso para la industria nacional y el empleo.

El Norte también reclamó cambios

Las provincias del Norte Grande también habían planteado la problemática meses atrás, especialmente durante el verano, cuando el mayor consumo eléctrico derivó en fuertes aumentos en las facturas.

En una reunión del Consejo Federal de Inversiones, los gobernadores del NEA y del NOA trasladaron sus preocupaciones a funcionarios nacionales y solicitaron medidas para reducir el impacto de las tarifas sobre la producción regional.

Además, el Parlamento del Norte Grande promovió iniciativas para avanzar hacia un esquema tarifario con criterios federales que contemple las diferencias económicas y climáticas entre las distintas regiones del país.

Mientras tanto, Santa Fe insiste en que el elevado costo de la energía se ha convertido en uno de los principales factores que afectan la competitividad industrial y espera que el Gobierno nacional analice modificaciones que permitan reducir la carga económica sobre las empresas.