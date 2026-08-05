Atentado con bomba en Rusia: grave ataque contra el director de una empresa vinculada a la industria militar

El director general de la empresa rusa Uraldronzavod, Vladímir Tkachuk, sufrió graves heridas este miércoles luego de un atentado con explosivos que destruyó el vehículo en el que se trasladaba en las cercanías de la ciudad de Yekaterimburgo, en la región de los Urales.

De acuerdo con la información difundida por fuentes policiales rusas, la explosión ocurrió en la localidad de Bolshói Istok cuando el Mercedes-Benz en el que viajaba el ejecutivo detonó de manera repentina. Como consecuencia del ataque, el conductor, quien además cumplía funciones como custodio de Tkachuk, murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

El empresario, de 35 años, fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde permanece internado en una unidad de cuidados intensivos. Su estado de salud es crítico y los médicos continúan trabajando para estabilizarlo, según indicaron fuentes de los servicios de emergencia.

Las primeras hipótesis de la investigación apuntan a un atentado planificado. Versiones difundidas por medios locales señalan que el explosivo habría sido colocado debajo del automóvil y habría sido activado cuando el vehículo inició su recorrido.

Las autoridades rusas iniciaron una investigación para determinar quiénes estuvieron detrás del ataque y cuál fue el móvil del atentado. Hasta el momento no hubo información oficial sobre posibles responsables, mientras continúan las pericias en el lugar de la explosión.

El hecho vuelve a poner el foco sobre la seguridad de altos directivos y figuras vinculadas a sectores estratégicos en Rusia, en un contexto de creciente tensión y de diversos episodios de violencia registrados en los últimos meses.