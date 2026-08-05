Vaticano confirma un hecho histórico: el papa León XIV visitará la Argentina en noviembre

El Gobierno nacional oficializó la llegada del papa León XIV a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en lo que constituye uno de los hitos institucionales y religiosos más relevantes de las últimas décadas. La noticia fue comunicada formalmente por el canciller Pablo Quirno, luego de que el Vaticano difundiera la hoja de ruta de la primera gira apostólica sudamericana del Pontífice, la cual abarcará también trayectos por Uruguay y Perú del 6 al 17 de noviembre.

El paso del Sumo Pontífice por suelo nacional pondrá fin a una sequía de 39 años sin visitas papales, dado que el último antecedente se remonta a abril de 1987, cuando Juan Pablo II pisó el país por segunda ocasión. La estadía cobra una dimensión particular tras el pontificado de Francisco, quien no retornó a su tierra natal durante su liderazgo al frente de la Iglesia Católica. Ante la trascendencia del anuncio, el Poder Ejecutivo programó una rueda de prensa en la Casa Rosada para brindar precisiones organizativas.

Por su parte, el presidente Javier Milei celebró públicamente la confirmación de la Santa Sede y recordó que la administración central había extendido una invitación formal al inicio del año. El jefe de Estado calificó el acontecimiento como un momento histórico para el pueblo argentino y ratificó la predisposición del Estado para coordinar la logística de la comitiva vaticana durante su estancia.

El recorrido territorial previsto para la delegación papal contempla paradas estratégicas en Buenos Aires, la Basílica de Luján y la provincia de Córdoba. Aunque la agenda detallada se informará en las próximas semanas, la nómina de actividades incluirá eucaristías multitudinarias en la Avenida 9 de Julio, concentraciones en el santuario lujanense y encuentros pastorales en el centro del país. De este modo, la gira continental, que iniciará en las ciudades uruguayas de Montevideo, Paysandú y Florida, y culminará en los distritos peruanos de Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, tendrá en la Argentina su escala central.