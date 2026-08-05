Polémica en Rosario: secuestraron una bandera de Newell's contra la Ley de Tierras y el Gobierno dio explicaciones

La previa del partido entre Newell's y Boca estuvo marcada por una fuerte polémica. Las autoridades provinciales ordenaron retirar una bandera ubicada en la platea "Maxi" Rodríguez con la inscripción "Las tierras no se venden. Las tierras se defienden", un mensaje vinculado al debate por la reforma de la Ley de Tierras, que será tratada este jueves en el Congreso.

Tras las críticas por la medida, el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Federico Angelini, explicó los motivos del procedimiento y negó que se tratara de un acto de censura.

La explicación del Gobierno de Santa Fe

En conferencia de prensa, Angelini sostuvo que la decisión fue tomada en conjunto entre la Dirección de Espectáculos Deportivos y la dirigencia de Newell's, al considerar que la bandera no estaba relacionada con el evento deportivo.

"Existe un minuto cero en cada espectáculo, donde se inspeccionan los distintos elementos del estadio. Se encontró esa bandera, que no tenía nada que ver con el espectáculo deportivo. Desde la Dirección de Espectáculos Deportivos y el club se definió que correspondía retirarla. Eso fue lo que se hizo", afirmó.

El funcionario también aseguró que no hubo una denuncia previa y que se desconoce quién colocó la bandera.

"No se sabe quién la puso. Se encontró durante la última inspección, mientras ingresaba el público", explicó.

El mensaje y el debate por la Ley de Tierras

La bandera hacía referencia al proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar la Ley de Tierras, una iniciativa que será debatida en la Cámara de Diputados.

Entre los principales cambios que propone el proyecto se encuentran:

Nuevos criterios para las expropiaciones , con requisitos más estrictos para justificar la utilidad pública y una mayor protección para los propietarios.

, con requisitos más estrictos para justificar la utilidad pública y una mayor protección para los propietarios. Reforma del régimen de desalojos, con procesos judiciales más rápidos para agilizar la restitución de inmuebles y reducir los tiempos de resolución.

El retiro de la bandera generó repercusiones en redes sociales y reavivó el debate sobre los límites de las manifestaciones políticas dentro de los estadios de fútbol.