Cálculos renales: los alimentos que pueden ayudar a prevenir su aparición

Los cálculos renales son uno de los trastornos urológicos más frecuentes del mundo. Un metaanálisis publicado en diciembre de 2025 en PubMed, que analizó a más de 1,2 millones de personas en 22 estudios, estimó que la enfermedad afecta al 11% de la población global.

Aunque beber poca agua es uno de los factores de riesgo más conocidos, la alimentación diaria también cumple un papel fundamental: algunos hábitos pueden favorecer su aparición, mientras que otros ayudan a reducir las probabilidades de desarrollarlos.

Qué causa los cálculos renales

Los cálculos se forman cuando determinados minerales y sustancias presentes en la orina alcanzan concentraciones elevadas y comienzan a cristalizar.

El tipo más común es el cálculo de oxalato de calcio, que aparece cuando el calcio y el oxalato se unen dentro de los riñones en lugar de eliminarse correctamente. También existen los cálculos de ácido úrico, relacionados con un consumo elevado de proteína animal, y los de estruvita, asociados a infecciones urinarias.

Entre los factores alimentarios que aumentan el riesgo se encuentran:

El exceso de sodio , ya que favorece una mayor eliminación de calcio a través de la orina.

Una ingesta insuficiente de calcio , porque este mineral ayuda a que el oxalato sea eliminado sin acumularse.

El consumo elevado de proteína animal , que puede aumentar los niveles de ácido úrico.

El exceso de azúcar agregada , especialmente presente en bebidas azucaradas, asociado a un mayor riesgo de formación de cálculos.

Alimentos que ayudan a prevenir los cálculos renales

Frutas cítricas

Limones, naranjas y limas son algunos de los alimentos más recomendados para la prevención de cálculos renales debido a su alto contenido de citrato, una sustancia que dificulta la formación de cristales.

El citrato presente en los jugos cítricos puede ayudar a reducir la unión de minerales que favorecen la aparición de piedras en los riñones.

Alimentos ricos en calcio

Aunque muchas personas creen lo contrario, el calcio de los alimentos puede tener un efecto protector contra los cálculos renales.

Este mineral ayuda a que sustancias como los oxalatos se unan en el intestino y sean eliminadas antes de llegar a los riñones.

Entre las mejores fuentes se encuentran:

Lácteos

Leches vegetales fortificadas

Verduras de hoja verde con bajo contenido de oxalato , como kale y bok choy

Frutas y verduras con alto contenido de agua

Pepinos, sandía y cítricos favorecen la hidratación y aumentan el volumen de orina, ayudando a diluir los minerales que pueden formar cálculos.

Mantener una orina de color amarillo pálido suele ser una señal de una hidratación adecuada.

Legumbres

Lentejas, porotos y otras legumbres son una alternativa saludable a la proteína animal, ya que contienen menos purinas que la carne roja y pueden ayudar a reducir la producción de ácido úrico.

Además, aportan fibra y nutrientes beneficiosos para la salud general.

Cereales integrales

La avena, el arroz integral y otros granos enteros aportan magnesio, un mineral que puede unirse al oxalato en el intestino y reducir la cantidad que llega a los riñones.

Algunos estudios encontraron una relación entre un mayor consumo de magnesio y una menor presencia de cálculos renales, especialmente en adultos mayores.

Otros hábitos que ayudan a prevenirlos

Además de la alimentación, existen medidas simples que pueden reducir el riesgo:

Mantener una hidratación constante durante todo el día , sin esperar a sentir sed.

Evitar el consumo frecuente de bebidas azucaradas , especialmente gaseosas.

Realizar actividad física de manera regular , incluso con movimientos de intensidad moderada.

Controlar la presión arterial y los niveles de glucosa , ya que la hipertensión y la diabetes tipo 2 están asociadas con mayor riesgo de cálculos.

La prevención de los cálculos renales no depende de un único alimento, sino de un patrón de alimentación equilibrado: buena hidratación, menos sodio, suficiente calcio y mayor presencia de frutas, verduras y alimentos naturales.