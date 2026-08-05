Fuerte escalada diplomática: Brasil retira a su embajador de Argentina

Las relaciones bilaterales entre la Argentina y Brasil ingresaron en la crisis más severa de su historia reciente. En una medida sin precedentes, la cancillería brasileña decidió retirar indefinidamente a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y rebajar el vínculo institucional al nivel de un simple encargado de negocios. La determinación, comunicada por las máximas autoridades de Itamaraty, responde a las recurrentes declaraciones vertidas por el presidente Javier Milei contra el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y las instituciones del país vecino.

El detonante de este quiebre diplomático ocurrió durante una visita privada del jefe de Estado argentino a territorio brasileño para respaldar a Flavio Bolsonaro. En ese contexto, Milei dirigió duros descalificativos hacia Lula da Silva, refiriéndose a él como "corrupto", "presidiario" y "basura socialista", al tiempo que atacó al magistrado del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Asimismo, el líder libertario tildó de "amigo injustamente encarcelado" a Jair Bolsonaro, condenado a más de 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado de enero de 2023.

La postura del Poder Ejecutivo argentino fue catalogada por el canciller brasileño, Mauro Vieira, como una provocación inédita e intromisión en los asuntos internos en más de dos siglos de historia compartida. Pese a que el propio Lula cuestionó los dichos calificándolos de "payasada" e intentó preservar el vínculo entre ambos pueblos, la posterior ratificación de los insultos en una entrevista periodística por parte de Milei terminó de dinamitar las vías de negociación, derivando además en la citación del embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi.

Esta ruptura técnica del canal habitual de diálogo genera profunda incertidumbre sobre el futuro del intercambio económico, dado que Brasil representa el socio comercial más importante para el mercado local. La ausencia de un diplomático de carrera en la sede diplomática en Buenos Aires y la decisión de mantener la representación diplomática en su expresión mínima marcan un distanciamiento sin retorno cercano, con consecuencias impredecibles para la integración regional y los flujos comerciales en el Cono Sur.