Carlos Alcaraz se bajó del Masters 1000 de Cincinnati y preocupa su presencia en el US Open

Carlos Alcaraz no jugará el Masters 1000 de Cincinnati y su presencia en el US Open quedó rodeada de incertidumbre. El español continúa recuperándose de una lesión en la muñeca y decidió no participar del torneo estadounidense, uno de los últimos grandes certámenes previos al último Grand Slam de la temporada.

La organización del Masters 1000, que se disputará del 8 al 23 de agosto, confirmó oficialmente la baja del número 2 del ranking ATP y le deseó una pronta recuperación.

"Sabemos que Carlos está haciendo todo lo posible para volver a competir lo antes posible. Le deseamos lo mejor en su recuperación y esperamos darle la bienvenida de nuevo en el futuro", expresó Bob Moran, director del torneo.

La lesión en la muñeca mantiene al español alejado de las canchas desde abril y ya le impidió disputar varios de los torneos más importantes del calendario. Entre ellos, los Masters 1000 de Madrid y Roma, además de Roland Garros y Wimbledon.

El 2026 había comenzado de gran manera para Alcaraz, que conquistó el Abierto de Australia y completó el Grand Slam de carrera, además de quedarse con el título en el ATP de Doha. Sin embargo, los problemas físicos frenaron su temporada y lo obligaron a detener la competencia durante varios meses.

Ahora, todas las miradas están puestas en el US Open, que comenzará el 30 de agosto en Nueva York. Sin partidos oficiales sobre superficie dura y tras una prolongada inactividad, la gran incógnita es si llegará en condiciones de disputar el último Grand Slam del año.

La evolución de su muñeca será determinante para definir si puede regresar a las canchas o si deberá extender su recuperación y seguir postergando su vuelta al circuito.