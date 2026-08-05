Las imágenes de Facundo Moyano corriendo tras su novia semidesnuda: habría "mal viajado" por drogas

El expediente judicial que involucra al dirigente sindical Facundo Moyano sumó elementos audiovisuales clave para reconstruir la secuencia ocurrida en el barrio porteño de Belgrano. Mientras el ex legislador permanecía alojado en la Alcaidía Comunal 4 y la Policía de la Ciudad concretaba el registro de su departamento, se dieron a conocer imágenes de cámaras de seguridad que confirman que persiguió a Candela Arizaga a lo largo de cuatro cuadras, en un contexto de alteración que derivó en la intervención de la fuerza pública y el SAME.

Las grabaciones captaron el inicio de la escena a las 5:14 de la madrugada, cuando la joven abandonó la residencia ubicada sobre la avenida del Libertador. Las imágenes muestran el desplazamiento de la víctima por la vereda y la calzada en un aparente estado de desorientación, seguida a corta distancia por el dirigente político, hasta que ambos fueron interceptados por las autoridades en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre. Tras el procedimiento, la joven fue trasladada al Hospital Pirovano, donde recibió el alta médica durante la tarde.

El material fílmico se incorporará a la causa liderada por el fiscal Julián Pistone, quien encabeza las actuaciones por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. En paralelo a los registros digitales, un testigo presencial que se desempeña como encargado de edificio en la zona aportó una declaración que matiza el hecho, señalando que el acusado intentaba auxilar a su pareja mientras ella se aferraba a la estructura de un colectivo urbano pronunciando frases incoherentes y solicitando asistencia.

Por su parte, la defensa técnica del imputado objetó la celeridad del arresto dispuesto por la fiscalía, aunque calificó de comprensible el allanamiento del inmueble para determinar las condiciones del lugar y verificar la presencia de sustancias. Asimismo, trascendió que en sus manifestaciones preliminares la propia Arizaga desestimó agresiones físicas por parte de Moyano y atribuyó su estado al consumo de estupefacientes, según confirmaron fuentes de la causa y la representación legal de la joven.