Pullaro respaldó a Vranicich y denunció intentos de desprestigiar al Ministerio Público de la Acusación

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, salió públicamente en respaldo de la fiscal general María Cecilia Vranicich y cuestionó lo que consideró una serie de acciones destinadas a afectar la imagen del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El mandatario realizó las declaraciones durante un encuentro que reunió en Rosario a procuradores y fiscales de 22 provincias. Frente a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, destacó el papel que atribuye al MPA en la investigación y persecución de delitos vinculados con la violencia y el narcotráfico.

Pullaro destacó el cambio en Rosario

Durante su intervención, el gobernador recordó la situación de Rosario en 2023 y comparó aquel escenario con el actual.

“Hace tres años los rosarinos no salían a la calle, tenían miedo de utilizar el espacio público y las inversiones no venían a la provincia de Santa Fe”, sostuvo.

Pullaro vinculó esa transformación con las políticas de seguridad implementadas durante su gestión y destacó la realización de los Juegos Suramericanos como una muestra de la recuperación de la ciudad.

Según señaló, el evento convocó a millones de personas y se desarrolló sin registrarse robos de teléfonos celulares durante las principales jornadas.

El rol de los fiscales

El gobernador atribuyó parte de los resultados obtenidos en materia de seguridad al trabajo conjunto entre las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público de la Acusación.

Según su explicación, uno de los principales objetivos de la estrategia fue reducir los niveles de impunidad y evitar que quienes cometían delitos violentos pudieran continuar actuando.

“Acá había personas que mataban y que se creían con el derecho de seguir matando, lo que generaba un círculo de violencia”, afirmó Pullaro.

En ese sentido, sostuvo que la actuación de los fiscales provinciales permitió interrumpir esa dinámica y destacó la coordinación entre las distintas áreas del sistema de seguridad y justicia.

Defensa de Vranicich y del MPA

En el tramo más político de su discurso, Pullaro ratificó su respaldo a la fiscal general María Cecilia Vranicich y al funcionamiento del organismo que conduce.

“Nosotros vamos a defender al Ministerio Público de la Acusación. Y vamos a defender el liderazgo de la doctora María Cecilia Vranicich”, manifestó.

El gobernador también cuestionó la cobertura de algunos medios de comunicación y sostuvo que durante los últimos meses se produjeron acciones destinadas a afectar la imagen del organismo.

“Vimos muchas operaciones en muchos medios de comunicación. Hay manos negras para desprestigiar al MPA”, afirmó Pullaro.

Sus declaraciones se produjeron ante representantes del Ministerio Público de distintas provincias y en un contexto en el que Santa Fe busca sostener la coordinación entre las fuerzas de seguridad, la Justicia y los organismos encargados de la persecución penal.