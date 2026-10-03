Albero Fernández pidió evitar una ruptura en el peronismo

Alberto Fernández cuestionó la posibilidad de una ruptura de Kicillof con el kirchnerismo

El ex presidente señaló que el gobernador necesita respaldo legislativo para administrar la provincia

Fernández sostuvo que no es necesario que Kicillof rompa con ningún sector del peronismo

También mencionó a Massa, gobernadores e intendentes como posibles figuras nacionales

El ex mandatario planteó la necesidad de una renovación generacional dentro del peronismo

Fernández defendió las elecciones internas para definir los futuros liderazgos del movimiento

El futuro del peronismo volvió a quedar atravesado por el debate sobre sus liderazgos y por las diferencias internas que mantienen distintos sectores del movimiento. En ese contexto, el ex presidente Alberto Fernández analizó la situación de Axel Kicillof y planteó las dificultades que podría enfrentar el gobernador bonaerense si decidiera romper con el kirchnerismo.

Durante una entrevista, Fernández destacó la gestión de Kicillof al frente de la provincia de Buenos Aires y consideró que cuenta con condiciones para proyectarse hacia el escenario nacional. Sin embargo, puso el foco en las consecuencias institucionales que tendría un eventual alejamiento de Cristina Kirchner y de los dirigentes que responden a su espacio.

El ex mandatario planteó particularmente el problema del respaldo legislativo que necesita el gobernador para llevar adelante su administración. En ese sentido, señaló que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado bonaerense existen dirigentes vinculados al sector de Cristina Kirchner, por lo que una ruptura podría generar dificultades para la gestión provincial.

Fernández insistió sobre ese punto al preguntarse cómo podría gobernar Kicillof en caso de concretarse un quiebre con ese sector. Para el ex presidente, la discusión no debe limitarse a las diferencias políticas entre dirigentes, sino que también debe contemplar las condiciones institucionales necesarias para que el gobernador pueda administrar la provincia.

En esa línea, sostuvo que no considera necesario que Kicillof rompa con ningún sector del peronismo. Según expresó, todos los espacios tienen importancia dentro del movimiento y, por ese motivo, planteó la necesidad de evitar una división que pueda afectar la capacidad de gestión.

El ex presidente también valoró la responsabilidad institucional que, según su análisis, mantiene Kicillof en el ejercicio de su función. Al mismo tiempo, al referirse a dirigentes que se alejaron de los espacios políticos de los que formaron parte, Fernández aclaró que conserva respeto por Horacio Rodríguez Larreta y por su experiencia de gestión.

La mirada sobre el futuro del peronismo también llevó a Fernández a mencionar a distintos dirigentes que, a su entender, pueden ocupar un papel relevante en la política nacional. En ese grupo incluyó a gobernadores, intendentes y a Sergio Massa, a quien identificó como el dirigente de su generación con mayor conocimiento sobre el funcionamiento del Estado nacional.

Una eventual competencia interna entre Kicillof y Massa fue presentada por Fernández como una posibilidad que podría enriquecer el debate dentro del peronismo. Consideró que una instancia de esas características permitiría que los afiliados definieran entre dirigentes con recorridos y experiencias diferentes dentro del espacio.

En paralelo, el ex mandatario volvió a plantear la necesidad de una renovación dirigencial. Su propuesta apunta a que quienes ocuparon los principales lugares de la política durante más de dos décadas permitan el crecimiento de una nueva generación que ya posee experiencia de gestión, aunque todavía no haya alcanzado protagonismo en el escenario nacional.

La situación de Cristina Kirchner también formó parte de su análisis. Fernández reconoció el lugar que ocupa en la historia del peronismo y su representación política, pero cuestionó la búsqueda de una figura que pueda ocupar dentro del movimiento un lugar equivalente al de Juan Domingo Perón.

Para el ex presidente, esa comparación no resulta posible porque, según planteó, no existe otro dirigente que pueda ocupar ese lugar histórico. Frente a ese escenario, defendió la realización de elecciones internas como mecanismo para que los propios integrantes del peronismo definan sus liderazgos.

Como antecedente, recordó la interna entre Antonio Cafiero y Carlos Menem y planteó la necesidad de volver a utilizar ese mecanismo para que sean los afiliados quienes determinen el rumbo y las figuras que representarán al movimiento en las próximas etapas.