Losada define su próximo paso: entre el Senado y una candidatura en Santa Fe

Carolina Losada comenzó a analizar cuál será su próximo movimiento político de cara a 2027, mientras transita los últimos meses de su actual mandato como senadora nacional por Santa Fe, que finaliza en diciembre de ese año.

La dirigente radical mantiene abiertas distintas alternativas. Una de ellas es intentar continuar en el Congreso nacional mediante una nueva candidatura al Senado. La otra posibilidad que aparece en el escenario provincial es que encabece una lista para la Cámara de Diputados de Santa Fe.

El debate sobre su futuro se da en paralelo al reacomodamiento del oficialismo provincial y a la definición del esquema electoral para 2027. En ese contexto, Losada viene mostrando un acercamiento político al gobernador Maximiliano Pullaro, con quien años atrás protagonizó una interna dentro del radicalismo santafesino.

La relación entre ambos tuvo un giro en los últimos años. En las elecciones provinciales de 2023, Losada compitió por la gobernación dentro de la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe, mientras que Pullaro se impuso en esa instancia y posteriormente llegó a la Casa Gris

Actualmente, la posibilidad de que Losada tenga un papel dentro del armado provincial vuelve a instalarse mientras comienzan a delinearse las candidaturas para 2027. La propia senadora ha respaldado públicamente la continuidad del proyecto político que encabeza Pullaro, aunque todavía no existe una definición sobre el cargo que podría buscar.

Así, el futuro electoral de Losada queda atado a dos escenarios principales: renovar su banca en el Congreso o regresar de lleno a la política provincial con una candidatura a diputada. Por ahora, la decisión permanece abierta y dependerá también de cómo termine de configurarse el frente oficialista santafesino.