El Intendente presentó la 16ª edición de la media maratón 21K "Daniel Tecla Farías"

Este jueves por la tarde, en Memories Bar, el intendente Leonardo Viotti y el subsecretario de Deportes y Recreación, Alejandro Ambort, presentaron la 16ª media maratón 21K de la ciudad de Rafaela "Daniel Tecla Farías".



Asistieron al evento diversos grupos de runners, público general y medios de comunicación, para acompañar el lanzamiento de este evento que se encuentra incluido en el calendario tanto local como nacional.



El primero en tomar la palabra fue Alejandro Ambort quien agradeció al Intendente la posibilidad de trabajar desde el deporte y "conocer mucho más lo que todos ustedes hacen, que es entrenar todo el año en los grupos de runners, con mucho sacrificio y esfuerzo participar de una carrera".



Además, destacó que "Rafaela tiene cada vez más carreras y esto es muy bueno para fomentar la competencia y la vida sana. En la edición de este año, nos propusimos un nuevo desafío que fue cambiar el recorrido que ya está cargado en la página para conocerlo y probarlo. La intención es que sea un desafío nuevo para ustedes también".



"Somos una ciudad de muchos eventos fuertemente deportivos y es un año especial en este sentido", agregó.



Por su parte, el Intendente expresó a los presentes: "Qué lindo volver a encontrarnos en un año que no es un año más. Es el año para el deporte en la ciudad de Rafaela y la provincia de Santa Fe. Todo esto hace que la maratón sea tan especial también".



"Es un honor poder presentar este evento tan tradicional, lindo y participativo. Que todo esto que hemos vivido en las últimas semanas con los Juegos Suramericanos y la buena energía que nos dejaron para con el deporte, sirva para motivar a la gente para que se sume a esta maratón, en cualquiera de sus categorías", señaló.



Además, agradeció el acompañamiento de la familia de Daniel "Tecla" Farías en cada una de las ediciones.



También contó que "este año vamos a tener un nuevo recorrido que busca dar a conocer los nuevos espacios que tenemos en la ciudad gracias a los Juegos Suramericanos. Es parte del legado que nos ha quedado en infraestructura y que tenemos que llenar de vida y eventos".



Cabe aclarar que al finalizar la conferencia, se presentó la remera oficial para esta edición.



La media maratón ciudad de Rafaela Daniel "Tecla" Farías se llevará a cabo el próximo domingo 1 de noviembre, desde las 8:00, y la línea de largada se ubicará en el Velódromo Invencible Rafaela (Av. Podio y Vieytes).