El 3 de octubre de 1965, durante la presentación del primer Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Fidel Castro leía la carta de despedida del Che Guevara. En ese día histórico, se dio a conocer que, a partir de ese momento, el Partido Unido de la Revolución Socialista se llamaría Partido Comunista de Cuba. Su presidente, Fidel Castro, estuvo a cargo del informe y la presentación del comité, en la cual mencionó la ausencia del Che Guevara en el partido, quien poseía “todos los méritos y todas las virtudes necesarias en el grado más alto para pertenecer a él”. Acto seguido, leyó la carta que le envió Ernesto “Che” Guevara, en la cual se despide de él y de sus compañeros revolucionarios, y anuncia su partida: “Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos… En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes; luchar contra el imperialismo dondequiera que esté”.