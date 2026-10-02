El 2 de octubre de 1890 nacía el actor, escritor y humorista Julius Henry Marx, más conocido como Groucho Marx. Inició su carrera como cantante solista; unos años después, él y sus hermanos conformaron el grupo “Los Hermanos Marx” y comenzaron a presentar su espectáculo de variedades. El éxito de los Hermanos Marx fue tal que, en la década de 1920, llegaron a actuar en Broadway. Más tarde participaron de películas como “Los cuatro cocos” (1929), “Plumas de caballo” (1932), “Sopa de ganso” (1933), “Una noche en la ópera” (1935) y “Un día en las carreras” (1937).

A partir la década de 1950, Groucho trabajó independientemente en radio, cine y televisión, y escribió varios libros. Entre ellos se destacan sus dos libros de memorias, “Groucho y yo” (1959) y “Memorias de un amante sarnoso” (1963). También se publicaron algunos de sus cuentos, cartas y guiones radiofónicos.

El más exitoso de los Hermanos Marx falleció el 19 de agosto de 1977, en Los Ángeles, a causa de una neumonía, pero su imagen icónica de gafas redondas, cejas gruesas, bigote y habano, y sus ocurrentes y humorísticas frases, quedarán para siempre grabados en la memoria popular. Algunas de ellas las transcribimos a continuación:

-"Es mejor permanecer callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas definitivamente".

-"Encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende, me retiro a otra habitación y leo un libro".

-"Bebo para hacer interesantes a las demás personas".

-"Cualquiera que diga que puede ver a través de las mujeres se está perdiendo un montón de cosas".

-"Disculpen si les llamo caballeros, pero es que no les conozco muy bien".

-"Estos son mis principios. Si no le gustan tengo otros".

-"Fuera del perro, un libro es probablemente el mejor amigo del hombre, y dentro del perro probablemente está demasiado oscuro para leer".

-"Hijo mío, la felicidad está hecha de pequeñas cosas: un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna".

-"Inteligencia militar son dos términos contradictorios"

-"La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados".