Mafalda es el nombre de una historieta argentina creada por el humorista argentino Joaquín Salvador Lavado (apodado Quino) apareció por primera vez el 29 de septiembre de 1964. Su personaje principal es una niña de clase media argentina con una actitud comprometida ante el mundo. Mafalda es una pequeña niña preocupada por la humanidad y la paz mundial, que se rebela contra la manera en que es el mundo. Los comentarios y ocurrencias de Mafalda son el espejo de inquietudes sociales y políticas de los años sesenta. Fue también muy popular en Latinoamérica en general, España, Italia, Francia y otros países europeos. La historia animada ha sido traducida a más de treinta idiomas. En la Ciudad de Buenos Aires hay una plaza llamada Mafalda, así como una placa en el edificio donde residió Quino mientras la dibujaba y donde está ambientada la historieta, en la calle Chile número 371 del barrio de San Telmo, en Buenos Aires.