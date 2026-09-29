Sanción del Código Civil ArgentinoEFEMERIDES Ricardo Zimerman
El 29 de Septiembre de 1869 se sanciona el Código Civil Argentino. En esta fecha el Congreso aprobó el Código Civil, que es un conjunto de leyes encargadas de regir la vida ciudadana de nuestro país. Hasta ese entonces los magistrados argentinos administraban justicia siguiendo las coloniales leyes españolas. Desde la sanción de la Constitución nacional en 1853, se hizo más urgente la necesidad de un Código independiente y soberano. Este fue compilado por el Dr. Dalmacio Vélez Sarfield.
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