Arabia Saudita lanzó más de 90 ataques contra Yemen en apenas 24 horas

Arabia Saudita habría llevado a cabo 94 ataques aéreos contra Yemen en las últimas 24 horas, según denunció el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarie, de acuerdo con un informe publicado por Ynet.

Según la versión difundida por el grupo, los ataques fueron realizados con aviones de combate y misiles y tuvieron como blanco distintos puntos de las provincias de Saná, Saada, Taiz, Hajjah, Amran y Al Bayda.

Sarie aseguró además que los bombardeos dejaron víctimas y heridos entre la población civil, aunque esas cifras no fueron detalladas en el informe citado.

El portavoz hutí también afirmó que, desde el comienzo de la actual escalada, el número total de ataques saudíes contra Yemen habría llegado a 1.350.

Los hutíes también lanzaron misiles hacia Arabia Saudita

En paralelo, la coalición liderada por Arabia Saudita, que combate a los hutíes respaldados por Irán, informó que interceptó y destruyó tres misiles balísticos lanzados desde Yemen hacia Jamis Mushait, una ciudad ubicada en el sur del territorio saudí.

La información fue reportada por Reuters, que señaló que los proyectiles fueron neutralizados antes de alcanzar su objetivo.

El enfrentamiento se desarrolla en medio de una escalada de ataques y amenazas entre ambas partes.

Los hutíes amenazaron con atacar puentes saudíes

En ese contexto, una fuente militar hutí de Saná declaró el lunes al medio libanés Al Akhbar que el grupo había amenazado con atacar puentes en Arabia Saudita en represalia por los bombardeos.

Según esa fuente, los ataques saudíes habrían tenido como objetivo puentes e infraestructura civil en Yemen, bajo el argumento de que esas estructuras eran utilizadas como plataformas para el lanzamiento de misiles.

“Los puentes civiles no se utilizan con fines militares”, sostuvo la fuente, que calificó la estrategia atribuida a Arabia Saudita como una “bancarrota moral absoluta”.

Estas afirmaciones corresponden a la versión de la fuente hutí y no constituyen, por sí mismas, una confirmación independiente de los hechos denunciados.

Arabia Saudita prepararía una nueva ofensiva

En paralelo a los ataques registrados durante las últimas horas, Arabia Saudita estaría preparando una nueva ofensiva contra los hutíes, según informó Reuters.

El objetivo sería debilitar el control del grupo sobre la costa y garantizar la seguridad de las rutas marítimas del mar Rojo.

De acuerdo con seis personas familiarizadas con los preparativos citadas por la agencia, la operación podría comenzar en las próximas semanas.

La ofensiva terrestre estaría encabezada por fuerzas yemeníes bajo supervisión de Riad, mientras que Arabia Saudita brindaría apoyo mediante ataques aéreos.

El escenario refleja una nueva escalada del conflicto en Yemen, con ataques aéreos, lanzamiento de misiles y amenazas de represalias entre los distintos actores involucrados.