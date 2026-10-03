El hombre que denunció a Maxi Ghione contó qué pasó y reveló por qué todavía tiene miedo

Emiliano Tarragona, el hombre que denunció a Maxi Ghione, contó cómo fue el episodio que derivó en la imputación del actor y relató el temor que asegura sentir luego de que recuperara la libertad.

En diálogo con Telenoche (eltrece), Tarragona describió el comportamiento que, según su percepción, tuvo Ghione durante el episodio y aseguró que el actor atravesaba “una especie de psicosis”.

Al ser consultado sobre si consideraba que Ghione estaba en sus cabales en ese momento, el denunciante respondió: “No. No. Estaba pasando una especie de psicosis”.

Las situaciones que relató Emiliano Tarragona

Durante la entrevista, Tarragona contó algunos episodios que, según su versión, le habían generado preocupación. Entre ellos, mencionó conversaciones en las que el actor aseguraba sentirse vigilado y temer que alguien ingresara a su propiedad.

“Me decía: ‘Tengo un arma también porque a la noche, cuando se empieza a mover la araña, o sea, el techo, el foco, el gato empieza a mover la cola y es porque anda alguien arriba del techo. Me quieren robar. Así que yo tengo un arma siempre preparada’”, relató.

También aseguró que Ghione tenía comportamientos que le llamaban la atención durante la madrugada.

“A la noche sale a andar a caballo, a las cuatro de la mañana, con el rifle. Sale a andar en moto a las cuatro de la mañana, con la pistola”, sostuvo.

Según Tarragona, esas situaciones hicieron que comenzara a sentirse inseguro y aumentara su preocupación por lo que pudiera suceder.

El mensaje que Tarragona interpretó como una amenaza

El denunciante también contó que padece ansiedad y ataques de pánico y explicó que comenzó a sentir temor a raíz de algunos intercambios que mantuvo con Ghione.

“Yo empecé a sentir... Sufro de ansiedad y pánico”, expresó durante la entrevista.

Además, relató que cuando concurría a la casa del actor, este le solicitaba que le enviara desde el automóvil su ubicación en tiempo real.

“Él sabe dónde yo vivo”, afirmó Tarragona.

En otra oportunidad, según su relato, le escribió a Ghione para reclamarle un pago y recibió un mensaje que interpretó como intimidatorio.

“A la noche le pido para cobrarle, él me pone eso, y ahí, bueno, me dice: ‘Dejame no estar, no te metas conmigo, porque vas a despertar al pobre demonio’, o algo así”, contó.

Qué dijo sobre la liberación de Maxi Ghione

Tarragona también se refirió a la situación actual del actor, quien recuperó la libertad aunque continúa imputado mientras avanza la investigación.

Consultado sobre si siente miedo luego de la liberación de Ghione, fue contundente: “Yo sí [tengo miedo], y ahora voy a buscar otro abogado, porque yo tengo las pruebas”.

El denunciante aseguró que conserva audios y mensajes que, según considera, podrían respaldar su versión de los hechos.

“Yo de las 10 a las 12 tengo los audios, los mensajes de mi amigo, donde me escribe, y después recién yo a las 12, después estoy yendo”, explicó.

Cómo fue el episodio que terminó con la intervención de los vecinos

Por último, Tarragona reconstruyó los momentos previos al episodio que derivó en la intervención de vecinos.

Según contó, inicialmente no podía concurrir al lugar, pero finalmente decidió ir debido a una situación familiar.

“A las 11 y media es como que le hice frente, porque tengo una mamá que está mal de salud, y ella se levanta a esa hora, y yo dije, me voy”, relató.

Luego describió lo ocurrido al llegar al lugar: “Y ahí es como que no forcejeamos, pero no, y se fue los vecinos, y el portón, y bueno, salgo yo”.

La denuncia contra Maxi Ghione continúa bajo investigación y el actor permanece imputado mientras la Justicia avanza en el esclarecimiento de lo ocurrido.