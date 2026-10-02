Julieta Prandi habló luego de que su expareja Claudio Contardi apelara la condena por violación

La defensa de Claudio Contardi presentó en los últimos días un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires contra la condena de 18 años y seis meses de prisión que recibió por delitos de abuso sexual contra Julieta Prandi.

Frente a esta nueva instancia judicial, la modelo y conductora habló con LAM (América) y se refirió tanto a la apelación de su exmarido como a la situación de sus hijos.

“Por supuesto, tiene estrategias legales para apelar una o dos veces más, pero es muy difícil que después de que Casación haya confirmado una sentencia, esto se revierta, así que estoy muy tranquila”, expresó Prandi.

Qué dijo Julieta Prandi sobre sus hijos

Durante la entrevista, Prandi también fue consultada sobre cómo atraviesan sus hijos la situación judicial de su padre.

La conductora decidió preservar los detalles y aseguró que sus hijos están bien y en paz.

“Mis hijos están bien, es lo que voy a decir. Están en paz. A ellos les da tranquilidad que esté preso porque le tienen terror, y no me interesa exponerlos a ellos, pero están muy bien”, manifestó.

De esta manera, Prandi volvió a referirse públicamente al proceso judicial que involucra a su exmarido y aseguró que se encuentra tranquila frente a la situación, luego de la condena dictada contra Contardi el 13 de agosto de 2025.

La defensa del empresario, por su parte, continúa recurriendo la sentencia ante las instancias judiciales correspondientes.