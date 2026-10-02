Luis Ventura contó que internaron a su hijo Antonito y dio detalles de su salud

Luis Ventura contó a través de sus redes sociales que su hijo menor, Antonito, de 12 años, fue internado en la Clínica Trinidad. El periodista compartió un emotivo mensaje para explicar qué ocurrió y llevó tranquilidad sobre la evolución del nene.

Ventura utilizó su cuenta de Instagram para comunicar la noticia y publicó un video en el que se puede ver a Antonito caminando por los pasillos de la clínica, acompañado por su papá y con una sonrisa.

Qué le pasó al hijo de Luis Ventura

En la publicación, el periodista contó que decidió llevar a su hijo a realizarse estudios después de notar algunos cambios en su comportamiento.

“Un toro que no afloja. El lunes 28 internamos a Toñito en la Clínica Trinidad”, escribió Ventura.

Luego explicó el motivo que los llevó a consultar con los médicos: “Estaba dejando de ser él y algo había cambiado”.

Según relató, los estudios y análisis realizados durante la internación permitieron detectar algunos parámetros que requerían seguimiento. Después de varios días en la clínica, los valores comenzaron a normalizarse y su estado mostró una evolución favorable.

“Estudios y mucho Laboratorio nos marcaron parámetros que hoy se normalizaron”, detalló el periodista.

El mensaje de Luis Ventura sobre su hijo

En el video que acompañó la publicación, Antonito aparece recorriendo los pasillos de la clínica junto a su padre. Ventura destacó la actitud que tuvo el nene durante estos días y, con humor, escribió: “El Doctor Venturita empezó a controlar que todo estuviera bien… Un personaje que se hace querer”.

Finalmente, el periodista agradeció los mensajes y el acompañamiento que recibió durante la internación de su hijo.

“Gracias a todos los que se preocuparon y acompañaron en este momento”, expresó Ventura al cerrar su publicación.