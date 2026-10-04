Mayans cuestionó a la Corte y pidió por las PASO

José Mayans cuestionó el fallo de la Corte Suprema sobre el DNU 70/2023.

El senador atribuyó la decisión judicial a la influencia de “poderes fácticos”.

Recordó que el Senado había rechazado el decreto por una amplia mayoría.

También criticó al Gobierno de Javier Milei y cuestionó su programa económico.

Mencionó a distintos dirigentes como posibles referentes del peronismo hacia 2027.

Propuso que la conducción partidaria se defina mediante una PASO.

El jefe del Bloque Justicialista en el Senado, José Mayans, cuestionó con dureza la decisión de la Corte Suprema de Justicia de validar el DNU 70/2023 y sostuvo que el fallo respondió a intereses vinculados con lo que definió como “poderes fácticos”. El senador por Formosa también apuntó contra la administración de Javier Milei y planteó la necesidad de que el peronismo defina su conducción de cara a 2027 mediante una PASO.

Mayans manifestó sus sospechas respecto del momento en que se produjo la resolución del máximo tribunal. Según explicó, el fallo se conoció después de que se modificara la Ley de Tierras, una circunstancia que consideró significativa. “Esto no es casualidad”, sostuvo el legislador, al recordar además que la Corte no había podido resolver previamente el conflicto en el ámbito parlamentario.

En ese contexto, el senador afirmó que la Argentina se encontraba “desprotegida” y cuestionó el accionar del máximo tribunal. Su interpretación fue que la decisión estuvo relacionada con presiones provenientes de sectores de poder ajenos a las instituciones legislativas.

El dirigente justicialista también recordó que el Senado había rechazado el decreto firmado por el Presidente en diciembre de 2023. Destacó que aquella decisión había sido adoptada por una amplia mayoría y, a partir de ese antecedente, reclamó responsabilidad a los integrantes de la Cámara de Diputados frente al tratamiento del DNU.

“Nosotros lo hicimos por más de dos tercios. Es un DNU potente”, afirmó Mayans, quien de esa manera volvió a poner el foco sobre la posición que deberá adoptar la Cámara baja respecto del instrumento impulsado por el Poder Ejecutivo.

Las críticas del senador no se limitaron al funcionamiento institucional. También expresó un fuerte rechazo hacia la gestión libertaria y cuestionó particularmente al Presidente. Mayans describió al Estado como “absolutamente irresponsable” y sostuvo que la administración nacional no se estaba haciendo cargo de distintas cuestiones.

En la misma línea, cuestionó declaraciones realizadas por Milei y calificó como “fuera de lugar” la afirmación presidencial vinculada con la existencia de 30.000 terroristas. Para el legislador, ese tipo de expresiones formaban parte de un escenario que consideró alejado de la realidad.

Mayans también realizó un diagnóstico negativo sobre el programa económico del Gobierno. Según su análisis, el esquema implementado había fracasado y los resultados ya podían observarse. Además, apuntó contra los legisladores que habían respaldado los primeros proyectos enviados por el Poder Ejecutivo y sostuvo que quienes le otorgaron gobernabilidad durante los primeros días de gestión ya podían observar las consecuencias de aquellas decisiones.

El escenario interno del peronismo de cara a 2027 también ocupó parte de sus declaraciones. Frente a las diferencias que atraviesa el espacio, Mayans buscó relativizar las disputas y convocó a los dirigentes que tengan aspiraciones de conducir al Partido Justicialista.

En ese sentido, mencionó entre los posibles postulantes a Axel Kicillof, Gerardo Zamora, Sergio Uñac y Sergio Massa. Sobre Kicillof, destacó su experiencia como gobernador y su paso por el Ministerio de Economía, además de considerar que cuenta con formación y conocimiento de la gestión.

Mayans sostuvo que la definición de la conducción del peronismo debe resolverse mediante una PASO. De ese modo, planteó una competencia interna como mecanismo para ordenar las distintas aspiraciones y determinar quién representará al espacio en el proceso político de 2027.