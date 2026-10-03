Agua Rica: inversión de US$4.000 millones

El Proyecto Agua Rica fue aprobado para ingresar al RIGI

Glencore prevé invertir US$4.000 millones en el desarrollo del proyecto

La producción estimada alcanzará 200.000 toneladas anuales de cobre

La iniciativa proyecta exportaciones por US$2.167 millones cada año

La construcción comenzará en noviembre de 2027 y la operación en octubre de 2031

Glencore proyecta inversiones de hasta US$20.000 millones en Argentina durante la próxima década

El desarrollo del Proyecto Agua Rica, en Catamarca, quedó incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), luego de que el Comité Evaluador aprobara su ingreso. El anuncio fue realizado en París por el presidente Javier Milei y el CEO de Glencore, Gary Nagle, en el marco de la visita del mandatario a Francia.

La iniciativa, perteneciente a Minera Agua Rica, contempla una inversión de capital estimada en US$4.000 millones para su desarrollo. Según lo informado por la compañía, durante los primeros dos años se desembolsarán US$771 millones, un monto que representa casi diez veces el mínimo requerido por el régimen. El financiamiento estará compuesto por aportes de capital y deuda de Glencore.

Agua Rica estará orientado a la producción de cobre y tendrá una capacidad potencial promedio de 200.000 toneladas anuales. Las exportaciones alcanzarían unos US$2.167 millones por año y toda la producción tendrá como destino los mercados internacionales.

Uno de los aspectos centrales del proyecto será el aprovechamiento de infraestructura ya existente. El mineral será procesado en la planta de Alumbrera y luego trasladado mediante un mineraloducto hasta Tucumán. Desde allí continuará su recorrido por ferrocarril hasta el puerto de Rosario, desde donde se prevé su salida hacia los destinos externos.

El proyecto también tendrá un impacto sobre el mercado laboral y la actividad económica de la región. Durante la etapa de construcción se proyecta la generación de hasta 3.500 puestos de trabajo. Una vez iniciada la operación, se estiman 1.250 empleos directos y otros 3.750 indirectos.

La compañía señaló además su compromiso con la contratación de trabajadores locales y con el desarrollo de las cadenas de valor vinculadas con la actividad minera en la región. A esto se sumarán obras de infraestructura relacionadas con rutas, energía y agua, contempladas dentro del desarrollo de la iniciativa.

El cronograma previsto establece que las obras comenzarán en noviembre de 2027, mientras que el inicio de la operación está estimado para octubre de 2031. De esta manera, Agua Rica se incorporará al conjunto de proyectos alcanzados por el RIGI que apuntan a incrementar la inversión productiva, las exportaciones y el empleo.

El anuncio se produjo además en un contexto en el que Glencore destacó las condiciones que, según la compañía, ofrece actualmente la Argentina para atraer capital destinado a proyectos de gran escala. Nagle participó durante el segundo día de Argentina Week, en la OCDE, donde expuso en el panel dedicado al potencial del cobre y a los proyectos Pachón y Mara.

Durante esa presentación, el CEO de Glencore sostuvo que, al comparar a la Argentina posterior a la implementación del RIGI con competidores regionales como Chile y Perú, el país presentaba mejores condiciones de competitividad. En ese marco, señaló que el capital internacional se orienta hacia los destinos que ofrecen una relación favorable entre riesgo y retorno.

Nagle también destacó específicamente los beneficios del RIGI para los inversores y afirmó que ese esquema constituía un factor determinante para que Glencore pudiera proyectar inversiones de entre US$14.000 millones y US$20.000 millones en la Argentina durante los próximos diez años.

El ejecutivo remarcó, finalmente, que el sector privado cuenta con capacidad para llevar adelante obras de infraestructura, aunque consideró necesario que existan condiciones adecuadas para concretarlas. Entre los elementos señalados mencionó la estabilidad, la tranquilidad y la posibilidad de obtener retornos sobre el capital invertido como factores centrales para avanzar con esos desarrollos.

El Proyecto Agua Rica quedó así planteado como una iniciativa minera de gran escala, con una inversión proyectada de US$4.000 millones, una importante capacidad de producción de cobre y un esquema de exportaciones orientado íntegramente al mercado internacional.